Thời buổi này, thắt lưng buộc bụng là tốt nhưng 5 loại tiền này là thứ bạn không bao giờ nên tiết kiệm

Tiết kiệm tiền thực sự rất quan trọng. Chấm dứt tình trạng tiêu dùng phi lý để từ đó xây dựng được một khoản tiết kiệm nhất định làm tấm đệm an toàn cho gia đình và cá nhân bạn chính là việc bạn phải luôn ghi nhớ. Tuy nhiên, để tiết kiệm tiền cũng cần có nguyên tắc của nó. Theo đó, một số khoản bạn có thể tiết kiệm được, nhưng số khác thì lại không.

1. Tiền liên quan đến sức khỏe

Hầu hết những người tiết kiệm loại tiền này đều là những người già có tư tưởng truyền thống. Ví dụ, bạn có thể miễn cưỡng chia tay món đồ đã mua hoặc có thể không ăn kịp nhưng sau đó bạn vẫn cắn răng ăn để không lãng phí.

Một cư dân mạng từng chia sẻ một câu chuyện như thế này: "Mẹ mình từng làm một bát thịt lợn chua ngọt cho cả nhà. Ăn được 2 miếng thì mình cảm thấy có gì đó không ổn cùng chút mùi hôi. Mình gặng hỏi nhiều lần thì mẹ mới thừa nhận đó là thịt lợn bà mua đã lâu nên có thể bị tình trạng như vậy. Ngay buổi tối hôm đó, tôi không may phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vậy là phải nằm viện điều trị mất 3 ngày".

Ngay bên dưới bài viết, nhiều người nhanh chóng bày tỏ sự lo lắng cũng như đồng cảm khi xung quanh có không ít người thường xuyên sử dụng đồ ăn đã được lưu trữ quá lâu như vậy.

Nhìn chung, tiền liên quan đến sức khỏe nên không được phép tiết kiệm.

2. Tiền liên quan đến an toàn

Liên quan đến vấn đề an toàn bao gồm nhiều thứ. Ví dụ, khi nói đến các thiết bị điện khác nhau trong nhà, bao gồm ổ cắm và các thiết bị điện khác, hãy từ chối không mua những thiết bị không có thương hiệu vì chúng gây ra rủi ro lớn về an toàn. Hoặc như khi bạn có con thì ghế an toàn cho trẻ cũng là thứ không thể thiếu...

Đây cũng là 1 khoản không thể tiết kiệm. Bạn nên biết rằng, nếu chi tiền để sắm sửa những thứ an toàn cho mình có thể là một khoản tiền nhỏ nhưng đến một thời điểm nào đó trong tương lai, lỡ may xảy ra vấn đề gì đó, có thể bạn sẽ phải trả gấp đôi, thậm chí là cả tính mạng.

3. Đầu tư tiền vào bản thân

Chúng ta phải thừa nhận rằng trong xã hội ngày nay, vốn con người là vốn quan trọng nhất. Nhưng thật không may, nhiều người hoàn toàn ngừng đầu tư vào bản thân sau khi rời ghế nhà trường.

Xã hội càng hiện đại, bạn càng cần biết rằng, chi trả tiền để học, thi, mua sách, tiếp tục học, v.v. là những khoản chi không thể tiết kiệm được. Nếu bạn cho rằng điều đó là cần thiết, bạn có thể cải thiện khả năng của mình, khiến bản thân trở nên tự tin hơn, có thể giành được ưu thế ở nơi làm việc và tất cả mọi nơi. Do đó, cải thiện khả năng của mình và thậm chí đầu tư thêm.

Trong cuốn sách "7 thói quen để thành đạt", có một tập hợp các khái niệm gọi là năng suất và sản lượng. Khi nói đến cá nhân, năng suất là năng lực sản xuất, tức là khả năng của cá nhân. Còn sản lượng là nội dung chúng ta sản xuất ra, tương ứng với việc kiếm tiền.

Chìa khóa để nâng cao hiệu quả nằm ở sự cân bằng năng động giữa công suất và sản lượng. Chỉ tập trung vào sản lượng mà không duy trì năng lực sản xuất cũng giống như giết con gà đẻ trứng vàng nhằm lấy hết trứng vàng ra khỏi bụng.

Cách tiếp cận đúng là chú ý đến việc trau dồi năng lực sản xuất đồng thời định giá sản lượng - tức là đầu tư vào năng lực cá nhân. Chỉ bằng cách sẵn sàng chi tiền cho nguồn nhân lực, bạn mới có thể cải thiện khả năng kiếm tiền của mình và kiếm tiền liên tục.

4. Tiền cho trải nghiệm

Trải nghiệm có lẽ là thứ bị nhiều người sẵn sàng gạt sang 1 bên khi tài chính còn bấp bênh. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng ngay lúc này bạn cũng có một số điều đặc biệt mà bạn mong muốn, chẳng hạn như được ăn những món ăn ngon ở một nhà hàng nào đó, đi du lịch đâu đó và dành thời gian cho người bạn yêu thương?

Nếu bây giờ bạn cố tình kìm nén ham muốn của mình để tiết kiệm tiền thì kết quả rất có thể là khi về già và có số tiền này, bạn sẽ không còn cảm giác thôi thúc tiêu tiền nữa.

Vì vậy, nếu có điều gì đó mà bạn cảm thấy quan trọng để tận hưởng ngay bây giờ, bạn cũng có thể dành cho mình một khoản ngân sách để thực hiện điều đó. Bằng cách này bạn sẽ không hối tiếc khi nhìn lại khi về già.

5. Chi tiền mua bảo hiểm

Mua bảo hiểm hay không từ lâu vốn đã là vấn đề quan điểm. Nhưng trên thực tế, bạn sẽ khó nhận ra lợi ích của nó khi phải đối đầu với các vấn đề không may xảy ra trong cuộc sống, ví dụ ốm đau, tai nạn, bệnh tật... Việc bạn chi tiền để mua bảo hiểm tương đương với việc mua cho bản thân sự an tâm và tránh cho bản thân phải sống trong nỗi sợ hãi trước những sự việc bất ngờ. Theo đó, bảo hiểm được nhiều người liệt vào danh sách khoản chi rất đáng giá và đó sẽ là số tiền không bao giờ nên tiết kiệm.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, số tiền bạn chi tiêu thể hiện thế giới quan của bạn. Hãy tiêu từng xu vào một nơi xứng đáng, và mọi nỗ lực kiếm tiền của bạn sẽ không trở nên vô ích.