Thợ Việt hồi sinh Peugeot 205 hàng hiếm từ sắt rỉ thành long lanh: Mất một năm thực hiện, thay một loạt chi tiết từ ngoài vào trong

Chấp nhận chi phí phục chế vượt xa giá trị thực tế của xe, chủ nhân chiếc Peugeot 205 đời 1983 đã dành gần một năm ròng rã để hồi sinh mẫu xe mang nhiều kỷ niệm này.

Mẫu hatchback cỡ nhỏ Peugeot 205 sản xuất năm 1983 vừa hoàn thành quá trình phục chế toàn diện sau gần một năm nằm xưởng tại TP.HCM. Đây là dòng xe đô thị từng gặt hái nhiều thành công tại thị trường châu Âu trong thập niên 1980, nhưng hiện thuộc diện "hàng hiếm" và rất ít khi xuất hiện trên đường phố Việt Nam.

Chiếc Peugeot 205 đời 1983 ở thời điểm mới đưa về xưởng với phần ngoại thất xuống cấp nặng nề. Ảnh: Master Car Care

Do xe đã trải qua hơn 40 năm tuổi và bị bỏ hoang một thời gian dài, việc tìm kiếm linh kiện thay thế gặp rất nhiều trở ngại. Chi phí hồi sinh thực tế của dự án này thậm chí đã vượt xa giá trị giao dịch của dòng xe trên thị trường xe cổ.

Trước khi bước vào quá trình đại tu, chiếc Peugeot 205 ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian. Phần thân vỏ bị rỉ sét nặng, nhiều mảng tôn ở sàn xe và các hốc bánh đã mục nát hoàn toàn.

Nhiều chi tiết tôn ở hốc bánh và sàn xe đã mục nát, rỉ sét hoàn toàn sau hơn 40 năm tuổi. Ảnh: Master Car Care

Toàn bộ hệ thống điện trong khoang máy bị hư hại do chuột cắn phá, các chi tiết cơ khí bám bẩn và rỉ nhớt. Trong khi đó, không gian nội thất chỉ còn lại bộ khung ghế rách nát và ẩm mốc. Việc phục hồi đòi hỏi những người thợ phải tiến hành tháo rã hoàn toàn để xử lý thủ công.

Công đoạn tiêu tốn nhiều thời gian và công sức nhất chính là làm lại phần thân vỏ. Đội ngũ kỹ thuật phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ, cắt bỏ những mảng tôn đã hư hại để gò hàn lại bằng tôn mới. Thao tác này nhằm định hình lại phom dáng vuông vắn nguyên bản của chiếc hatchback Pháp.

Thợ kỹ thuật phải tháo rã toàn bộ xe, cạo bỏ lớp sơn cũ để bắt đầu công đoạn đồng sơn. Ảnh: Master Car Care

Sau khi làm sạch bề mặt và xử lý chống rỉ, xe được phủ lên lớp sơn màu xanh nguyên bản. Các chi tiết nhựa cản trước và cản sau cũng được phục hồi về màu đen nhám truyền thống. Riêng cụm đèn hậu phía sau được thay thế bằng loại của phiên bản hiệu năng cao 205 GTI để tăng khả năng chiếu sáng.

Song song với phần ngoại thất, khối động cơ xăng cùng hộp số sàn của xe cũng được hạ xuống để rã máy, đại tu toàn bộ. Các kỹ sư đã tiến hành thay mới hệ thống séc-măng, gioăng phớt, dây cu-roa và làm sạch muội than tích tụ lâu năm.

Hệ thống điện, đường ống dẫn nhiên liệu và hệ thống làm mát được đi lại hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn vận hành. Thêm vào đó, hệ thống điều hòa nhiệt độ vốn đã tê liệt từ lâu cũng được thay thế lốc lạnh và đi đường ống mới để thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Khối động cơ xăng nguyên bản cùng hộp số sàn được hạ xuống để chuẩn bị đại tu. Ảnh: Master Car Care

Đối với không gian nội thất, do các chi tiết bằng nhựa và nỉ nguyên bản không thể cứu vãn, thợ chế tác phải dựng lại phần cốt táp-bi cửa bằng gỗ chống ẩm. Toàn bộ cabin sau đó được bọc lại bằng da màu trắng kem để tạo sự tương phản với ngoại thất màu tối.

Ghế ngồi được gia cố lại phần mút đệm giúp giữ phom dáng cổ điển nhưng vẫn mang lại cảm giác êm ái khi sử dụng. Xe cũng được nâng cấp thêm một hệ thống loa giải trí cơ bản để tăng trải nghiệm cho những chuyến đi.

Toàn bộ khoang cabin được bọc lại da màu trắng kem, phần táp-bi cửa chế tác mới bằng gỗ chống ẩm. Ảnh: Master Car Care

Sau gần một năm kiên trì phục hồi, chiếc Peugeot 205 1983 đã có thể khởi động mượt mà. Hiện tại, hệ thống lái, phanh và giảm xóc của xe đều hoạt động ổn định, sẵn sàng trở lại lăn bánh trên đường phố.



