Thợ săn ‘quái vật hồ Loch Ness’ sửng sốt khi sinh vật dài hơn 5m nổi lên giữa hồ

Một sinh vật bí ẩn có kích thước bằng 3 người đàn ông trưởng thành bất ngờ nổi lên mặt nước trong đoạn video 'kỳ lạ và hấp dẫn' được cho là ghi lại lần trông thấy quái vật Loch Ness mới nhất.

Ông Eoin O'Faodhagain nói ông cảm thấy "bối rối" khi phát hiện một vật thể dài khoảng 5,18 m trên hồ Loch Ness trong khi đang theo dõi mặt nước qua webcam.

Ông nói: "Tôi thấy một sinh vật lớn, màu nâu đen, vừa nhô lên mặt nước, tạo ra một chuyển động vòng tròn kỳ lạ."

"Tôi bối rối, tự hỏi thứ quang cảnh này là gì đang diễn ra trước mắt tôi trên mặt hồ. Tôi chưa bao giờ thấy chuyển động như vậy trước đây — thật rất kỳ lạ và hấp dẫn," ông Eoin O'Faodhagain nói.

Trong đoạn phim của ông Eoin, một hình dạng khó xác định xuất hiện trên mặt hồ, cách bờ một đoạn ngắn. Ông Eoin ước tính sinh vật dài khoảng 5,18 m và rộng khoảng 1,52 m.

"Không có sinh vật nào được biết ở hồ có kích thước như vậy," ông nói. "Tôi nghĩ nó có thể là một thành viên của họ quái vật Loch Ness."

Video được ghi lại ngày 23/9 bằng webcam tại Khách sạn Clansman, do Visit Inverness Loch Ness (VILN) duy trì. Ông Eoin, 61 tuổi, nói điều này gợi ông nhớ tới một lần trông thấy quái vật Loch Ness được báo cáo năm 1992.

"Đoạn phim đó được giới thiệu trong một phim tư liệu có tên The Secrets of Loch Ness," ông nói. "Đoạn phim cho thấy một vật thể trên mặt nước cũng có chuyển động vòng tròn."

"Trên chương trình đó người ta cho rằng 2 vệt nước có thể đã va chạm để tạo nên xoáy nước này. Tuy nhiên, trong đoạn phim của tôi, mặt nước yên lặng, khác với đoạn phim năm 1992 khi thời tiết thấy rõ là động. Không có vệt nước hay hoạt động thuyền nào trước khi xuất hiện để gây ra xoáy." – theo ông Eoin.

Ông cho rằng điều làm cho lần trông thấy này độc đáo là chưa có đoạn phim nào như vậy từng được ghi lại. Các nhà nghiên cứu về Loch Ness có thể sẽ gặp khó trong việc giải thích đoạn phim này trước công chúng.

Ông O'Faodhagain thường xem webcam để quan sát mặt nước từ nhà ở County Donegal, Ireland. Theo thời gian, ông đã nhiều lần được ghi vào Sổ đăng ký chính thức các lần trông thấy quái vật hồ Loch Ness.