Ông Erdogan cũng cho biết, ngoài hàng không mẫu hạm, các xưởng đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đang đồng thời đóng 39 tàu chiến. Thông tin này được đăng tải trên trang Clash Report.

Trong bài phát biểu ngày 20 tháng 12 năm 2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tư lệnh Hải quân đã vạch ra lộ trình phát triển hạm đội, bao gồm việc đóng mới tàu sân bay nội địa, tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tuần tra.

Đặc biệt, Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng việc xây dựng một tàu sân bay dài 300 mét đã bắt đầu, và trực tiếp nhấn mạnh rằng nó sẽ lớn hơn tàu đổ bộ tấn công Anadolu đang được sử dụng trong cả vai trò "mẫu hạm UAV".

Điều đáng chú ý là lễ cắt thép khởi công chế tạo tàu sân bay MUGEM đã diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên kể từ đó, thiết kế đã được sửa đổi đáng kể.

Mô hình tàu sân bay MUGEM “Milli Uçak Gemisi” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu, tàu sân bay MUGEM được lên kế hoạch có lượng giãn nước 65.000 tấn và chiều dài 285 mét. Tuy nhiên dự án sau đó đã tăng chiều dài lên 300 mét.

Kích thước này lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp có chiều dài 261 mét với lượng giãn nước khoảng 42.000 tấn, và thậm chí cả hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth của Hải quân Anh dài 280 mét với trọng tải khoảng 65.000 tấn.

Với kích thước như trên, tàu sân bay tương lai mà Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cùng với công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha đang tiến gần đến hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, trong đó chiếc lớn nhất là USS Gerald R. Ford, dài 337 mét và có lượng giãn nước 100.000 tấn.

Mặc dù các thông số kỹ thuật không được tiết lộ, nhưng thông báo này chính thức đưa dự án tàu sân bay từ giai đoạn ý tưởng sang bước chế tạo và đặt nó ngang hàng với các chương trình chế tạo tàu chiến mặt nước quy mô lớn khác đang được tiến hành.

Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ còn xác nhận rằng việc đóng tàu sân bay nội địa đang tiến triển song song với việc đóng tàu khu trục lớp TF-2000 và tàu ngầm tiên tiến lớp ATILAY.