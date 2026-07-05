HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tên lửa Tayfun nhắm trúng mục tiêu hải quân di động

Hoàng Vân
|

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Tayfun nhắm vào mục tiêu hải quân di động.

Ngày 4/7, tập đoàn quốc phòng khổng lồ Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, tên lửa đạn đạo Tayfun Block 3 đã bắn trúng một tàu mặt nước không người lái (USV) đang di chuyển trên Biển Đen.

Đây là thành tích mà công ty mô tả là lần đầu tiên đối với một tên lửa đạn đạo và là một trong số ít các cuộc thử nghiệm tương tự được thực hiện trên toàn thế giới.

Theo công ty, đầu dò tên lửa, mang theo một đầu đạn đang hoạt động, đã khóa mục tiêu vào một USV di chuyển tự do trên mặt nước, dài khoảng 7m, mô phỏng một chiếc thuyền đánh cá nhỏ và phá hủy nó ở tốc độ siêu thanh với "độ chính xác tuyệt vời".

Giám đốc điều hành Roketsan Murat Ikinci cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh trình độ năng lực kỹ thuật mà công ty đã đạt được.

“Tên lửa Tayfun Block-3, đã bắn trúng mục tiêu di động ở tầm xa với phát bắn trực diện, một lần nữa chứng minh trình độ năng lực kỹ thuật của chúng tôi trong việc tích hợp đầu dò.

Tôi cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã đóng góp vào thành công quan trọng này, đây là lần đầu tiên ở nước ta và chỉ có một vài ví dụ trên thế giới”, ông Ikinci nói.

Roketsan cho biết trong một thông báo đăng trên X, tên lửa này đạt tốc độ siêu thanh, có sức công phá mạnh và độ chính xác cao.

“Chúng tôi tiếp tục cải thiện khả năng của sản phẩm mỗi ngày và tăng cường khả năng răn đe chiến lược của mình”, công ty cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng (SSB) tuyên bố, cuộc thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo tấn công một USV đang di chuyển tự do trên biển.

Chủ tịch SSB Haluk Gorgun cho biết, tên lửa Tayfun sẽ đóng góp quan trọng vào cấu trúc an ninh của đất nước, là một trong những năng lực chiến lược giúp tăng cường khả năng răn đe của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo South Front
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại