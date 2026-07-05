Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tên lửa Tayfun nhắm trúng mục tiêu hải quân di động

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Tayfun nhắm vào mục tiêu hải quân di động.

Ngày 4/7, tập đoàn quốc phòng khổng lồ Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, tên lửa đạn đạo Tayfun Block 3 đã bắn trúng một tàu mặt nước không người lái (USV) đang di chuyển trên Biển Đen.

Đây là thành tích mà công ty mô tả là lần đầu tiên đối với một tên lửa đạn đạo và là một trong số ít các cuộc thử nghiệm tương tự được thực hiện trên toàn thế giới.

Theo công ty, đầu dò tên lửa, mang theo một đầu đạn đang hoạt động, đã khóa mục tiêu vào một USV di chuyển tự do trên mặt nước, dài khoảng 7m, mô phỏng một chiếc thuyền đánh cá nhỏ và phá hủy nó ở tốc độ siêu thanh với "độ chính xác tuyệt vời".

Giám đốc điều hành Roketsan Murat Ikinci cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh trình độ năng lực kỹ thuật mà công ty đã đạt được.

“Tên lửa Tayfun Block-3, đã bắn trúng mục tiêu di động ở tầm xa với phát bắn trực diện, một lần nữa chứng minh trình độ năng lực kỹ thuật của chúng tôi trong việc tích hợp đầu dò.

Tôi cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã đóng góp vào thành công quan trọng này, đây là lần đầu tiên ở nước ta và chỉ có một vài ví dụ trên thế giới”, ông Ikinci nói.

Roketsan cho biết trong một thông báo đăng trên X, tên lửa này đạt tốc độ siêu thanh, có sức công phá mạnh và độ chính xác cao.

“Chúng tôi tiếp tục cải thiện khả năng của sản phẩm mỗi ngày và tăng cường khả năng răn đe chiến lược của mình”, công ty cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng (SSB) tuyên bố, cuộc thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo tấn công một USV đang di chuyển tự do trên biển.

Chủ tịch SSB Haluk Gorgun cho biết, tên lửa Tayfun sẽ đóng góp quan trọng vào cấu trúc an ninh của đất nước, là một trong những năng lực chiến lược giúp tăng cường khả năng răn đe của Thổ Nhĩ Kỳ.