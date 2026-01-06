Hệ thống phòng không 'Mái vòm thép' của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông báo hôm 4/1, người đứng đầu Cơ quan Chủ tịch Công nghiệp Quốc phòng (SSB) Haluk Gorgun cho biết, hệ thống SIPER Block 1 đã đi vào hoạt động sau một cuộc thử nghiệm thành công.

Cuộc thử nghiệm có một kịch bản phức tạp và đầy thách thức, liên quan đến việc điều khiển đồng thời cả máy bay đồng minh và máy bay đối phương.

Hệ thống đã xác định, tấn công và tiêu diệt thành công mục tiêu được chỉ định, chứng minh một cách rõ ràng khả năng đánh chặn tầm xa và sự sẵn sàng hoạt động trong môi trường chiến đấu cường độ cao.

“Các hệ thống này, được phát triển bằng nguồn lực quốc gia và đang được sản xuất hàng loạt đều đặn, đang được bổ sung từng hệ thống một vào kho vũ khí để tăng cường sức mạnh cho Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Với mỗi lần bàn giao, chúng ta càng nâng cao khả năng răn đe trên chiến trường và khả năng phòng thủ nhiều lớp của kiến trúc Mái vòm Thép”, ông Gorgun nói.





Aselsan, đơn vị chịu trách nhiệm về các hệ thống con quan trọng bao gồm radar và hệ thống chỉ huy-kiểm soát, đã xác nhận rằng, bộ pin sản xuất hàng loạt hoạt động hoàn hảo trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu.

Trong khi đó, Roketsan, nhà cung cấp tên lửa, nhấn mạnh độ chính xác của hệ thống, lưu ý rằng, “SIPER đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối”.

Hệ thống này ban đầu được lên kế hoạch với tên gọi Hisar-U. Tuy nhiên, sau khi kết luận rằng, Hisar-U không thể đáp ứng nhu cầu tên lửa phòng không tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ với cấu trúc hiện tại, người ta đã quyết định chuyển đổi Hisar-U thành một dòng tên lửa mới. Dòng tên lửa này được đặt tên là SIPER và tên của Hisar-U được đổi thành SIPER Block 1.

Tên lửa SIPER Block 1 được thiết kế bằng cách bổ sung thêm một động cơ đẩy vào tên lửa Hisar-O+ RF và sửa đổi một số bộ phận khác.

Tên lửa này, được trang bị đầu dò radar chủ động, được cho là có tầm bắn từ 70 đến 100 km và độ cao tấn công 20 km.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phát triển các tên lửa Block 2 và Block 3, với tầm bắn lần lượt là 150 và hơn 180 km, và độ cao phóng từ 30 km trở lên.

Các hệ thống thuộc dòng SIPER sẽ tạo thành tầng trên cùng của Vòm Thép. Mạng lưới đa tầng này kết hợp các hệ thống phòng không do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển bằng công nghệ trong nước, có nghĩa là các hệ thống phòng không tầm xa S-400 của nước này sẽ không phải là một phần của nó.