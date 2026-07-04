Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị xem như một "Con cừu đen" của NATO, nhưng Tổng thống Erdogan quyết thay đổi điều này.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dự định chứng minh cho châu Âu thấy tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn. Tờ báo này lưu ý trong bối cảnh Mỹ giảm quân số tại Cựu lục địa, Ankara đang tìm cách thu được những lợi ích về địa chính trị và kinh tế.

"Các lãnh đạo NATO sẽ tập trung tại dinh thự của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Ankara, nơi ông dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với liên minh quân sự đang gặp khó khăn này.

Trong khi đó, một triển lãm trưng bày thành tựu ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí trị giá 10 tỷ USD đang phát triển mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức tại trung tâm triển lãm của thủ đô Ankara", trang Bloomberg nói rõ.

Bài báo còn cho biết thêm, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng xấu đi, châu Âu đang bắt đầu hiểu được Thổ Nhĩ Kỳ có thể hữu ích như thế nào.

Ấn phẩm truyền thông Mỹ bình luận: "Hai năm trước, ông Erdogan là "kẻ lạc loài" trong NATO, khi phản đối việc Thụy Điển gia nhập.

Năm nay theo các nhà ngoại giao quen thuộc với công tác chuẩn bị, hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ khiến ông trở thành người được Tổng thống Donald Trump tôn trọng và sẽ có khả năng giữ cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra suôn sẻ vào thời điểm hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu khác đang bất đồng với Tổng thống Mỹ".

Tổng thống Erdogan muốn cho NATO thấy sức mạnh vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Sự kiện cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị quân sự chính, khi châu Âu tự trang bị vũ khí để đáp trả Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và áp lực từ ông Trump.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán lại hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Hàn Quốc để đổi lấy máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Theo truyền thông phương Tây, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp những tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm này cho Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.