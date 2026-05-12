Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt ‘xe tải dưới nước’ phóng được tên lửa, ngư lôi

Sinarit XLUUV - “Xe tải dưới nước”

Tại triển lãm SAHA Expo 2026 diễn ra ở Istanbul mới đây, công ty Datum Submarine Technologies đã giới thiệu mẫu Sinarit XLUUV (Extra Large Uncrewed Undersea Vehicle). Đây là tàu ngầm diesel-điện tự hành, có thể hoạt động độc lập trong nhiều tháng mà không cần con người trên khoang.

Sinarit được chế tạo dựa trên kinh nghiệm từ các mẫu tàu ngầm mini trước đó, với khoang tải trọng hoán đổi dài 3,8m, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, chống thủy lôi, phóng ngư lôi và tấn công.

Ông Munir Cansin Ozden, Chủ tịch Hội đồng quản trị Datum, nhận định: “Sinarit giống như một chiếc xe tải dưới nước. Bất cứ loại vũ khí nào đặt vừa trong khoang 3,8m, nó đều có thể bí mật mang đến nơi cần thiết”.

Tàu ngầm trên nặng 18 tấn, dài 11,5m, có thể mang tới 12 cấu hình nhiệm vụ khác nhau. Trong triển lãm, Datum trình diễn hình ảnh Sinarit phóng drone FPV tấn công một chiều ngay từ dưới mặt nước.

Các trang bị có thể tích hợp gồm: Hệ thống phóng drone bầy đàn của Baykar, thủy lôi thông minh Malaman, ngư lôi Akya và Orka, cảm biến trinh sát của Aselsan, sonar khẩu độ tổng hợp Meteksan, hệ thống ROV chống thủy lôi, tên lửa chống hạm Atmaca và Cakir của Roketsan, tên lửa hành trình tấn công đất liền Gezgin của Tubitak, cùng tên lửa đối không Gokdogan.

Tính năng cơ động và tàng hình

Sinarit có thể vận chuyển bằng container tiêu chuẩn hoặc máy bay vận tải A400M. Tốc độ tối đa trên mặt nước đạt 12 hải lý/giờ, khi lặn đạt 8 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu tới 100m.

Theo ông Ozden, khi lặn, Sinarit không thể bị radar phát hiện, không bị vệ tinh theo dõi, và nhờ thiết kế giảm phản xạ sonar cùng vận hành êm ái, việc phát hiện bằng sonar gần như bất khả thi.

Ngoài Sinarit, Datum còn giới thiệu chương trình tàu ngầm mini CAMD. Ngày 14/4, mẫu này đã thực hiện chuyến lặn không người lái đầu tiên tại biển Marmara. Tàu dài 12m, có thể lặn sâu gần 300m, tốc độ tối đa 10 hải lý/giờ.

Hơn 80% linh kiện được sản xuất trong nước, gồm vỏ chịu áp lực của Yakut Kazan, động cơ từ Femsan DC Motor Factory và chân vịt của Eris Pervane. CAMD được xem là nền tảng thử nghiệm cho chương trình tàu ngầm Milden của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp kiểm nghiệm các hệ thống dưới nước mà không cần sử dụng tàu ngầm tác chiến.

Theo IE



