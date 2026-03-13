Ảnh: Ria Novosti.

Đại diện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk khẳng định nước này không sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong quá trình đánh chặn hai quả tên lửa đạn đạo từ Iran.

Ông Aktürk cho biết, khi theo dõi tên lửa đạn đạo, do thời gian phản ứng rất ngắn, hệ thống phòng không sẽ tự động lựa chọn phương tiện phù hợp và nhanh nhất để tiêu diệt mục tiêu.

“Tên lửa được phóng đã bị phá hủy bằng phương tiện thích hợp và hiệu quả nhất,” ông Aktürk được báo Cumhuriyet dẫn lời.

Ông nhấn mạnh hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ được tích hợp trong hệ thống NATO, gồm các cảm biến cảnh báo sớm, hệ thống chỉ huy - kiểm soát, cùng tên lửa đánh chặn.

Tranh cãi quanh việc sở hữu S-400

Trước đó, ngày 5/12/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack tuyên bố Ankara hiện không sử dụng hệ thống S-400 của Nga và có thể sẽ từ bỏ hoàn toàn. Theo ông, vấn đề liên quan đến S-400 sẽ được giải quyết trong vòng 4-6 tháng tới.

Trong khi đó, ngày 17/12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ với Moscow về hệ thống phòng không S-400, đồng thời bác bỏ ý tưởng Liên minh châu Âu mua lại các tổ hợp này từ Ankara để chuyển giao cho Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga đã cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vài năm trước và đây là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất hiện nay.