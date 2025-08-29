Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ ‘Vòm thép’ thay đổi cuộc chơi phòng không

Vòm thép nổi lên như một lá chắn và biểu tượng: một kiến trúc phòng thủ tên lửa quốc gia được xây dựng trên quy mô lớn, củng cố sự độc lập trong sản xuất quốc phòng đồng thời củng cố bầu trời của Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn ảnh: ASELSAN)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chính thức khánh thành hệ thống phòng không tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên "Vòm thép" tại cơ sở của nhà thầu quốc phòng Aselsan ở Ankara.

“Những hệ thống này là một màn trình diễn sức mạnh cho Thổ Nhĩ Kỳ” - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại sự kiện - “Trong phòng không, chúng ta đang mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ thân yêu của chúng ta.”

Chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông báo vào tháng 8 năm ngoái về việc bắt đầu phát triển Vòm thép, hệ thống tích hợp các nền tảng phòng không trên biển và trên đất liền cùng các cảm biến vào một mạng lưới để bảo vệ bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống cho biết giai đoạn mới nhất của dự án gồm 47 phương tiện trị giá 460 triệu USD. Ông nói số phương tiện này sẽ “truyền niềm tin cho bạn bè và gây nỗi sợ cho kẻ thù.” Chính phủ chưa nêu rõ khi nào hệ thống sẽ hoàn toàn đi vào hoạt động.

“Không một quốc gia nào không thể tự phát triển radar và hệ thống phòng không của chính mình mà có thể nhìn về tương lai với sự tự tin trước những thách thức an ninh hiện nay, đặc biệt là trong khu vực của chúng ta,” Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng tìm cách tăng cường phòng không bằng cách mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019.

Hành động này đã khiến nước này bị loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35 do liên minh do Mỹ dẫn đầu và là một thất bại đối với mục tiêu quốc phòng của Ankara.

Các cuộc xung đột lân cận ở Syria và Ukraine, cùng với các vụ tấn công gần đây của Israel vào Iran, đã làm gia tăng nhu cầu phát triển các năng lực phòng không tốt hơn.

Ông Erdogan cũng khánh thành các cơ sở sản xuất mới tại Aselsan, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026. “Trong 50 năm tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một quốc gia không chỉ đáp ứng nhu cầu của mình mà còn dẫn dắt thế giới bằng công nghệ” - ông phát biểu.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng, nhằm trở nên tự chủ về vũ khí kể từ khi nước này từng bị Hoa Kỳ áp lệnh cấm vận vũ khí để phản ứng với cuộc tấn công Síp năm 1974.