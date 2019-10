Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập pháo kích các vị trí của người Kurd ở Đông Bắc Syria

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn nguồn tin đài FM Sham của Syria đưa tin pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 7/10 đã tấn công một số vị trí của các lực lượng vũ trang người Kurd ở tỉnh Raqqa, miền Bắc Syria.



Theo nguồn tin trên, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu của người Kurd tại thành phố Tell Abyad, song hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Động thái trên diễn sau khi trước đó cùng ngày không quân Thổ Nhĩ Kỳ mở các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng người Kurd ở khu vực Đông Bắc Syria.

Truyền thông khu vực đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành không kích các mục tiêu người Kurd tại khu vực Đông Bắc Syria giáp với biên giới nước này.

Trang mạng aninews dẫn nguồn tin chính quyền tỉnh Hasakah cho hay các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất kích và tấn công một căn cứ quân sự của tổ chức Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cũng như một số mục tiêu người Kurd khác, ở tỉnh này.

Hãng thông tấn nhà nước SANA xác nhận không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí tại tỉnh Hasakah ở Đông Bắc nước này, thông tin ban đầu chưa rõ có thương vong trong vụ không kích hay không.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác nói rằng các vị trí của lực lượng dân quân người Kurd YPG, mà Ankara coi là tổ chức khủng bố trực thuộc SDF, cũng đã bị tấn công.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington chưa nhận được thông tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc không kích vào các mục tiêu người Kurd ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối bình luận chính thức về phát biểu này.

Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail

Các diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ngày 7/10, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi miền Đông Bắc Syria, ngay trước khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến mở chiến dịch quân sự tại khu vực này.



Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ không can dự hay hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria, đồng thời sẽ không còn hiện diện tại khu vực này.

Phát biểu của quan chức Nhà Trắng được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về việc thiết lập "vùng an toàn" tại khu vực Đông Bắc Syria. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện thất vọng trước việc quân đội và quan chức an ninh Mỹ đã không thực hiện một thỏa thuận đạt được giữa hai nước về việc thiết lập cái gọi là "vùng an toàn" ở Đông Bắc Syria.

Tuyên bố trên của Mỹ đã đặt ra nghi vấn về số phận của các tay súng thuộc lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), tham gia trong chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ. YPG được Mỹ hậu thuẫn nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại coi là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố.

SDF cảnh báo chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đảo lộn những thành quả của các chiến dịch kéo dài nhiều năm qua do người Kurd đứng đầu đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, và sẽ tạo điều kiện cho một số thủ lĩnh còn sống sót của tổ chức khủng bố này rời khỏi nơi trú ẩn và phát động phong trào thánh chiến mới.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-don-dap-phao-kich-cac-vi-tri-cua-nguoi-kurd-o-dong-bac-syria-20191008082340012.htm