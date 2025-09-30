"Thổ Nhĩ Kỳ có thể tước đi ưu thế trên không của Israel trên khắp Trung Đông", theo tờ báo Israel Hayom. Điều này xuất phát từ mong muốn của Ankara khôi phục chương trình vũ khí tàng hình và tham vọng mua máy bay chiến đấu F-16 cũng như F-35 từ Hoa Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm Nhà Trắng lần đầu tiên sau 6năm. Phái đoàn mang theo một số đề xuất về các thỏa thuận song phương nhằm khôi phục mối quan hệ đang bị tổn hại giữa hai thành viên NATO.

Cuộc gặp giữa ông Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập đến các thỏa thuận quân sự, bao gồm đơn đặt hàng tiềm năng cho 250 máy bay thương mại Boeing và một lô tiêm kích Lockheed Martin F-16.

Quan trọng hơn, tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng có cơ hội giải quyết bế tắc lâu nay về việc chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 cho Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác ban đầu trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến, nhưng đã bị loại trừ sau khi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến Israel mất đi ưu thế trên không?

Tiến sĩ Assa Ofir, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Khoa Nghiên cứu Trung Đông của Đại học Ariel giải thích: "Vấn đề đáng lo ngại nhất đối với Israel là mong muốn của Ankara quay trở lại dự án máy bay tàng hình và mua F-35".

"Washington đã loại Ankara khỏi danh sách đối tác vào năm 2019 sau khi họ mua S-400 của Nga. Giờ đây, nếu họ có những máy bay chiến đấu như vậy, Israel sẽ mất ưu thế trên không trên toàn bộ Trung Đông, một kịch bản cực kỳ không mong muốn đối với chúng tôi".

"Thổ Nhĩ Kỳ còn một chặng đường dài phía trước để quay lại đúng hướng với dự án vũ khí tàng hình của mình. Tổng thống Erdogan cần giải quyết hai trở ngại trước mắt".

"Thứ nhất là CAATSA (Đạo luật chống lại đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt), đây là lý do tại sao họ mua được hệ thống phòng không từ Nga. Thứ hai là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia, còn được gọi là NDAA".

"Cả hai đạo luật này đều phải được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét, bởi hiện tại, quốc gia này vẫn đang có bầu không khí thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ", Tiến sĩ Ophir nói thêm.