Mới đây, dư luận Malaysia đã vô cùng rúng động trước tin tức một nữ sinh 16 tuổi bị một nam sinh cùng trường đâm tử vong chỉ vì từ chối lời tỏ tình của nghi phạm 14 tuổi.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết sự việc mới xảy ra hôm thứ Ba, 14/10 tại một trường học ở Bandar Utama, Petaling Jaya, bang Selangor của Malaysia. Nạn nhân đã bị đâm liên tiếp và có ít nhất 50 vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra trên cơ thể.

Theo anh trai của nạn nhân, nghi phạm luôn ấp ủ tình cảm với nạn nhân và có rất nhiều ảnh của cô trong điện thoại. Nghi phạm được cho là đã thú nhận tình cảm của mình với nạn nhân vào đêm trước vụ tấn công, nhưng cuối cùng bị từ chối, điều này khiến nghi phạm vô cùng tức giận và muốn trả thù.

Nghi phạm bên cạnh tang vật thu được sau vụ việc.

Hôm sau, nghi phạm đã lôi cô gái vào nhà vệ sinh nữ của trường và dùng hung khí nhọn đâm nạn nhân. Sau đó, nghi phạm đã lang thang khắp trường với tay và áo dính máu, một số học sinh đã cố gắng ngăn cản và trấn an anh ta, bao gồm cả anh trai của nghi phạm, người đang học cùng trường.

Nạn nhân có khoảng 50 vết thương trên cơ thể.

Cảnh sát trưởng Quận Petaling Jaya, Phó Cảnh sát trưởng Shamsudin Mamat, cho biết nạn nhân đã bị đâm liên tiếp bằng hai loại vũ khí khác nhau, và các loại vũ khí này hiện đã bị Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tịch thu. Vì vết thương quá nặng, nữ sinh 16 tuổi đã tử vong.

Được biết sau vụ tấn công gây tử vong, nghi phạm đã hét lên: "Tôi đã giết người" và đi lang thang quanh trường với biểu hiện kích động, hầu như không nói chuyện với ai.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công dã man.

Theo các bạn cùng lớp, nghi phạm thường ngày rất ít nói, thích ở một mình và hầu như không nói chuyện với ai, cũng như thường ngủ trong lớp học, theo các báo cáo của China Press, Sin Chew và Sinar Harian. "Cậu ta (nghi phạm) thường im lặng. Khi các bạn cùng lớp đến gần và cố gắng trò chuyện, cậu ta đều phớt lờ. Cậu ta dễ nổi nóng và cáu kỉnh, khiến các bạn cùng lớp sợ hãi không dám lại gần", một nhân chứng cho biết.

Các học sinh cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả lớp đang làm bài kiểm tra. Trong giờ làm bài, nghi phạm giơ tay xin đi vệ sinh.Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, nghi phạm không quay lại lớp. Sau đó, họ nghe thấy tiếng la hét và biết rằng đã xảy ra một vụ đâm dao. Nghi phạm cũng được nghe thấy nói với bạn mình: "Cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra sau đó thôi" trước khi gây án.

Việc khám nghiệm tử thi nạn nhân vẫn đang được tiến hành, nghi phạm đã bị tạm giam.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)