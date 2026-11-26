Từ cựu thợ làm bánh tự làm phim viễn tưởng đạt chục triệu lượt xem đến phim dài 78 phút chỉ tốn 58 triệu đồng, cuộc thi AIGC toàn cầu RunningHub cho thấy video AI Trung Quốc đã vượt khỏi thời kỳ clip ngắn để tiến lên màn ảnh rộng.

Cuộc đổ bộ của phim dài AI và những con số gây kinh ngạc

Làng công nghệ và giải trí Trung Quốc đang xôn xao trước sự xuất hiện của loạt tác phẩm phim dài sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo đạt lượng xem khổng lồ. Gây chú ý mạnh mẽ nhất là "Mật danh: Ngộ Không" do Linh Ngọc - một cựu thợ làm bánh chỉ tốt nghiệp cấp hai, tự học trái ngành và làm việc hoàn toàn đơn độc - thực hiện.

Đặt Tôn Ngộ Không bị phong ấn thần lực vào bối cảnh Thượng Hải tương lai, nơi nước sông Hoàng Phố dâng ngược và quái thú cao hàng trăm mét tấn công khu Lục Gia Chủy, bộ phim cho nhân vật tự chế tạo mecha để chiến đấu và nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt xem mỗi tập.

Không riêng "Mật danh: Ngộ Không", nhóm sáng tạo Ly Ly An cũng tạo nên cơn sốt với loạt phim hài học đường phong cách Hàn Quốc mang tên "Đô Lê An" xoay quanh nhân vật cáo và linh miêu, đạt hơn 15 triệu lượt xem cùng 960.000 lượt thích cho một video trên Douyin.

Những hiện tượng này đều bước ra từ Cuộc thi sáng tạo phim dài AIGC toàn cầu RunningHub vừa khép lại - sân chơi đầu tiên trên thế giới tập trung vào mảng phim dài chuẩn điện ảnh. Thống kê cho thấy ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.500 tác phẩm trên toàn cầu, trong đó phim bộ dài và phim điện ảnh chiếm trên 80%, với hơn 20 tác phẩm có thời lượng vượt quá 60 phút. Cuộc thi ghi nhận gần 100 tác phẩm đạt mốc triệu lượt xem và hàng chục bộ phim dài vượt ngưỡng 10 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, tác phẩm đoạt giải thưởng tiền mặt 1 triệu nhân dân tệ (gần 3,87 tỷ đồng) là "Không thành lại một kế" cùng tác phẩm lọt vòng đề cử "Hoắc Nguyên Giáp" đã chính thức bước vào quy trình lập dự án phát triển thành phim chiếu rạp.

Xóa bỏ lối làm phim "rút thẻ" nhờ dây chuyền công nghiệp

Theo ghi nhận, loạt tác phẩm nổi bật tại cuộc thi đều vận hành trên dây chuyền công nghiệp phim ảnh AI của RunningHub thuộc Hải Mã Vân. Sự xuất hiện của quy trình này đã giải quyết hai rào cản lớn nhất từng khiến phim dài AI bế tắc: cấu trúc kịch bản và kiểm soát không gian quay.

Ở khâu tiền kỳ, xưởng kịch bản RHTV hỗ trợ đầu vào lên tới 100.000 chữ, tự động phân tích tiểu thuyết thành đề cương, phân cảnh, nhận diện mối quan hệ nhân vật cùng đường cong cảm xúc để chuyển đổi thành câu lệnh chuẩn công nghiệp gồm bối cảnh, góc máy, hành động và lời thoại.

Nhờ khả năng cộng tác trực tuyến trên cùng kho tài nguyên, tác phẩm đoạt giải phim ngắn xuất sắc nhất "Đây là thế giới của tôi" của đạo diễn kỳ cựu Lâm Sam đã thu hút hơn một triệu lượt xem mỗi tập khi đăng tải lên YouTube.

Ở khâu dàn dựng, công nghệ tạo video 2D thuần túy trước đây thường xuyên gặp lỗi phi logic. Chính tác giả Linh Ngọc từng loay hoay với cảnh sơ tán tại Bến Thượng Hải trong tập hai "Mật danh: Ngộ Không" khi con rối gỗ trên tay đứa trẻ đột nhiên phình to hoặc hai mẹ con bất ngờ quay ngược hướng chạy giữa hai cú cắt. Nhờ bàn đạo diễn 3D của RHTV cho phép đặt nhân vật thế thân và xem trước đồng bộ hai góc máy ảo, các lỗi sai không gian đã được triệt tiêu ngay từ gốc.

Với những đại cảnh phức tạp, phim trường đám mây RHTV đưa trực tiếp phần mềm Blender lên nền tảng đám mây mà không cần cài đặt. Người dùng có thể dùng ngôn ngữ tự nhiên ra lệnh cho Agent dựng mô hình trắng 3D, thiết lập quỹ đạo máy quay rồi tinh chỉnh thủ công trên giao diện Blender gốc trước khi cho AI kết xuất hình ảnh cuối cùng.

Nhờ tái sử dụng trực tiếp dữ liệu diễn thử 3D làm tham chiếu cho bước tạo video trên cùng một bảng vẽ, chi phí tiền kỳ giảm tới 50%. Cách làm này giúp tác phẩm đoạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất "Người bảo vệ bằng đồng" (nhóm Miêu Đại Nhân Ái Thụy Đại Giác / Xưởng hoạt hình Quang Ảnh Kỷ Hà) tạo ra những cú máy phức tạp mang đậm mỹ học phương Đông, đạt gần 10 triệu lượt xem và thu hút đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp của Netflix theo dõi, nghiên cứu.

Phim 78 phút tốn 58 triệu đồng và kiến trúc năm tầng phía sau

Bước sang khâu trung kỳ và hậu kỳ, bài toán nhất quán nhân vật xuyên suốt nhiều tập phim cũng được xử lý triệt để. Loạt phim "Đô Lê An" (dự kiến 5 đến 8 tập, mỗi tập 4 đến 6 phút) duy trì ổn định tạo hình, chất lông và chuyển động biểu cảm của tai, đuôi thú trên nền người thật, trong khi "Dị Tà Lục" của tác giả Dương Vũ giữ vững phong cách chí quái phương Đông qua nhiều bối cảnh.

Kỷ lục về tối ưu nguồn lực thuộc về "Cô Kình" của tác giả Dã Sinh Oa: chỉ một cá nhân thực hiện trong một tháng với chi phí vỏn vẹn 15.000 nhân dân tệ (khoảng 58 triệu đồng) đã hoàn thiện bộ phim dài 78 phút, vươn lên dẫn đầu tìm kiếm nóng trên Bilibili và cán mốc hơn 10 triệu lượt xem toàn mạng.

Chìa khóa nằm ở tính năng trích xuất khung hình từng giây của RHTV, cho phép vẽ sửa cục bộ chính xác tới từng điểm ảnh thay vì phải bỏ toàn bộ đoạn phim để tạo lại từ đầu.

Lý giải về nền tảng đứng sau những bước tiến này, ông Đảng Kính Phong - nhà sáng lập kiêm CEO Hải Mã Vân - nhận định AI hướng tới người tiêu dùng đại trà rất khó sinh lời, còn tương lai thuộc về các kịch bản năng suất chuyên sâu mang tính bàn giao xác định.

Theo ông, khi mô hình AI ai cũng có thể mua, khoảng cách cạnh tranh nằm ở "động cơ năng suất" gồm 5 tầng của RunningHub: tầng tính toán tích hợp kết xuất và suy luận giúp nâng 70% hiệu suất GPU, tầng mô hình chuyên biệt hậu huấn luyện (như H3 RH Enhanced), tầng điều phối hệ thống Harness vận hành bằng Agent, tầng dữ liệu hấp thụ thao tác từ người sáng tạo và tầng ứng dụng gồm RHSTORY cùng phim trường đám mây RHTV.

Khép kín vòng tròn bản quyền và thương mại hóa

Khi rào cản kỹ thuật được tháo gỡ để một cá nhân có thể vận hành như cả đoàn làm phim, bài toán lớn nhất còn lại với đạo diễn AI là nguồn bản quyền gốc, chi phí tính toán và kênh phát hành thu hồi vốn. Để giải quyết triệt để, Hải Mã Vân đang thiết lập hệ sinh thái khép kín từ đầu vào tới đầu ra.

Về kho nội dung, hãng đã mua độc quyền chuyển thể AIGC đối với 6 tác phẩm khoa học viễn tưởng gồm "Phế tích thời gian", "Con mắt Tái Thập Đằng", đồng thời bắt tay với giải Tinh Vân và giải Thiên Vấn xây dựng kho đồng sáng tạo IP.

Ở mảng nghệ sĩ, nữ diễn viên Ôn Bích Hà đã trở thành một trong những gương mặt đầu tiên đưa hình ảnh kỹ thuật số có ủy quyền vào kho tài nguyên của RunningHub để phục vụ sáng tác hợp pháp.

Song song đó, kế hoạch phim trường của Hải Mã Vân dự kiến đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền mặt (tương đương hàng trăm tỷ đồng) cùng sức mạnh tính toán không giới hạn nhằm thúc đẩy 10 phim chiếu rạp, 100 phim bộ IP và 5 tác phẩm tương tác phim - game.

Thông qua hợp tác sản xuất, phát hành và chia sẻ doanh thu với các nền tảng lớn như iQIYI và Tencent, những tác phẩm như "Không thành lại một kế" hay "Hoắc Nguyên Giáp" đang mở ra cánh cửa đưa phim dài AI từ mạng xã hội tiến thẳng tới hệ thống rạp chiếu phim.