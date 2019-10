Thợ hàn làm cháy máy phát điện nửa tỷ, suýt cháy villa của Ánh Tuyết

thợ hàn làm cháy máy phát điện nửa tỷ, suýt cháy villa của ca sĩ ánh tuyết

Ca sĩ Ánh Tuyết kể, trưa 12/10, cô có gọi 2 người thợ hàn tới nhà làm máng xối. Tuy nhiên, hai người thợ khi hàn đã bất cẩn làm bắn tia lửa vào máy phát điện, gây cháy nổ bên trong máy.

Buổi trưa, dù rất mệt và buồn ngủ nhưng linh tính mách bảo khiến Ánh Tuyết không yên tâm, mở camera kiểm tra tình hình thì phát hiện máy phát điện đang bốc cháy. Lúc này, lửa đã bùng lên, lan ra xung quanh.

Hai người thợ này thấy cháy nhưng không báo chủ nhà, im lặng tự xử lý. Ánh Tuyết nhờ phát hiện qua camera, lập tức chạy ra ngắt điện, hô hoán và tham gia dập lửa.

Sau đó, hàng xóm và một số công nhân ở gần nhà Ánh Tuyết nghe kêu cứu đã chạy sang giúp cô dập đám cháy. Nhờ phát hiện kịp thời, đám cháy không lan rộng và được dập tắt nhanh chóng.

"Cũng may tôi kịp phát hiện qua camera, chứ nếu để 2 anh thợ kia im lặng tự xử lý chắc cháy ra tro hết rồi", Ánh Tuyết nói.

Khi chia sẻ câu chuyện, nữ ca sĩ chỉ vừa hoàn hồn sau vụ cháy bất ngờ. Vì khẩn trương, Ánh Tuyết đã hô hoán đến hết hơi, giờ không nói chuyện nổi

Nữ ca sĩ cho hay, may mắn là đám cháy chỉ gây thiệt hại tài sản gồm chiếc máy phát điện, một chiếc camera cùng hư hại nhà ở vị trí cháy, khoảng nửa tỷ đồng; không có thiệt hại về người.

Ánh Tuyết vừa hoàn hồn, chưa hết run sau vụ cháy villa ở Hội An.



"Tôi không viên mãn, trái lại, tôi đã rất khổ gần một đời người. Bây giờ, tôi chỉ mong ở một nơi an tĩnh. Con người ở Hội An cũng hiền lành, ấm áp.Sinh ra ở Quảng Nam, Ánh Tuyết đã ấp ủ kế hoạch đưa gia đình về Hội An sống "dưỡng già" từ lâu. Villa ở Hội An, nơi vừa xảy ra vụ cháy máy phát điện, là tổ ấm Ánh Tuyết hiện sống thảnh thơi bên ông xã. Cô cũng dùng villa mở nhà hàng kinh doanh cho có việc làm.

Ở đây, chúng tôi có thể đạp xe ra biển vào mỗi sớm chiều. Nếu vui, chúng tôi sẽ uống cafe cùng nhau, hẹn gặp bạn bè. Tôi xây villa vừa để ở, thư giãn vừa để kinh doanh cho có việc làm đỡ nhàm chán.

Tôi ở đâu thì ở nhưng hát vẫn hát thôi. Tôi đã tính khi nào lo xong chuyện hậu vận sẽ quay trở lại chơi vui trong văn nghệ", Ánh Tuyết từng tâm sự với VietNamNet.

Ngoài villa này, Ánh Tuyết còn một nhà hàng và một miếng đất đang định cải tạo làm nhà vườn ở Hội An.