Thợ ảnh ngụp lặn dưới hồ mò điện thoại giúp du khách nước ngoài

Một du khách lớn tuổi người nước ngoài đi tham quan di sản Huế thì đánh rơi điện thoại xuống hồ nước và được một người đàn ông mò giúp.

Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về thợ nhiếp ảnh ở TP Huế lội xuống hồ Kim Thủy (trước Đại nội Kinh thành Huế, phường Phú Xuân) tìm điện thoại bị đánh rơi cho du khách nước ngoài. Hành động đẹp của anh nhận được nhiều lời khen, góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân cố đô.

Ông Bùi Ngọc Vinh - Quản lý Tổ nhiếp ảnh di tích Huế xác nhận, chính ông là người đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Theo ông Vinh, hơn 8h ngày 20/10, đoàn du khách quốc tế đến tham quan Đại nội Huế. Khi dừng chân chụp ảnh tại khu vực trước cửa Ngọ Môn, một nam du khách lớn tuổi không may đánh rơi điện thoại xuống hồ Kim Thủy.

Sau 5 phút ngụp lặn dưới hồ Kim Thuỷ, anh Nguyễn Đức Anh Đăng mò được chiếc điện thoại đánh rơi giúp cho nam du khách nước ngoài

Sự cố bất ngờ khiến vị khách hoảng loạn, có ý định nhảy xuống hồ tìm điện thoại. Cả đoàn phải dừng lại, trong khi hướng dẫn viên cũng lo lắng tìm cách xử lý.

Theo lời ông Bùi Ngọc Vinh: “ Vị khách lúc đó rất hoảng hốt, đòi nhảy xuống hồ tìm điện thoại. Tôi nhờ hướng dẫn viên trấn an, nói với khách cứ yên tâm vì anh em trong tổ nhiếp ảnh sẽ hỗ trợ tìm lại... ”.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Đức Anh Đăng, thành viên trẻ của Tổ nhiếp ảnh di tích Huế , không ngần ngại xuống hồ, ngụp lặn giữa làn nước đục ngầu để mò tìm điện thoại giúp người du khách ngoại quốc. Sau khoảng 5 phút mò tìm, anh Đăng tìm thấy được chiếc điện thoại, do điện thoại có tính năng chống nước nên không bị hư hỏng.

Theo ông Vinh, khi điện thoại được tìm thấy, nam du khách cùng các thành viên trong đoàn vui mừng vỗ tay. Không khí căng thẳng trước đó nhanh chóng được thay bằng sự phấn khởi, các thành viên tổ nhiếp ảnh cũng vui lây khi giúp du khách tìm lại tài sản.

Nam du khách nước ngoài vui mừng nhận lại chiếc điện thoại

“ Thấy du khách nhận lại được tài sản quan trọng, tôi và anh em trong tổ ai cũng hạnh phúc. Với chúng tôi, giúp đỡ du khách là cách góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người Huế... ”, ông Vinh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Anh Đăng cho biết, khi biết du khách cần hỗ trợ, anh lập tức xuống hồ tìm kiếm với mong muốn sớm tìm lại điện thoại cho khách. Sau khi nhận lại tài sản, nam du khách liên tục nói lời cảm ơn nhưng bản thân anh thấy đó là việc nên làm.

“ Họ đến từ những đất nước xa xôi nên khi gặp sự cố, mình cần hỗ trợ. Dù việc làm của mình nhỏ nhưng sẽ góp một chút quảng bá hình ảnh du lịch...” , anh Đăng tâm sự.