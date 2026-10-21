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Nam sinh lao lên bục giảng đánh cô giáo ở Hà Nội: Nhà trường báo cáo sự việc thế nào?

Hương Trà (T/H)
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Công an Hà Nội đã bắt giữ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ngay giữa lớp học. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ nam sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi đánh cô giáo ngay giữa lớp học, thông tin trên Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ nam sinh này. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, sáng nay (21/10), Sở GD&ĐT đã có đoàn làm việc với nhà trường. Dân Trí dẫn báo cáo ban đầu của nhà trường, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Nam sinh lao lên bục giảng đánh cô giáo. (Ảnh cắt từ clip)

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera lớp học, ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao lên bục giảng, dùng tay đánh vào đầu cô giáo khi cô đang đứng lớp. Bị tấn công bất ngờ, nữ giáo viên ôm đầu, loạng choạng lùi về phía bàn giáo viên. Nam sinh tiếp tục lao theo, nhiều học sinh trong lớp phải đứng dậy can ngăn.

Theo xác nhận của lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, nam sinh có học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh được cho là không giữ được bình tĩnh dẫn đến hành động đánh cô giáo.

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