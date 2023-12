Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích: Điểm hẹn mới dành cho giới trẻ dịp lễ cuối năm

Đặc biệt, cũng trong dịp này, THISO khai trương Emart Phan Huy Ích - đại siêu thị Emart thứ ba tại TP.HCM.



Điểm đến mới "All in one", đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng

Tọa lạc ở vị trí đắc địa và thuận tiện kết nối giao thông giữa các khu vực dân cư thuộc địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Phú, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích là trung tâm thương mại thứ 2 được THISO đưa vào hoạt động, thuộc khu vực phía Tây quận Gò Vấp.



Trung tâm thương mại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích chính thức mở cửa giai đoạn 1 với các thương hiệu nổi tiếng như: Phúc Long - thương hiệu trà, cà phê quen thuộc của các bạn trẻ, nhân viên văn phòng; thương hiệu thời trang denim nổi tiếng Levi’s; Skechers với những sản phẩm dành cho cuộc sống hằng ngày và tập luyện thể thao; Owndays - thương hiệu mắt kính chất lượng đến từ Nhật Bản gồm hơn 1.500 mẫu thiết kế từ 21 bộ sựu tập độc quyền. Ngoài ra, cửa hàng Watsons cùng nhiều gian hàng khác cũng sẽ sớm đi vào hoạt động tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích, hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng.



Đại siêu thị Emart Phan Huy Ích – mở ra xu hướng tiêu dùng

Đến với trung tâm thương mại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm, ẩm thực phong phú của đại siêu thị Emart Phan Huy Ích với hơn 300 sản phẩm ưu đãi lớn nhỏ. Hàng loạt sản phẩm ưu đãi đến 50% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác trong dịp khai trương. Đại siêu thị Emart được biết đến với phong cách phục vụ và sản phẩm chất lượng Hàn Quốc, nơi hội tụ những món ăn "khuynh đảo" cộng đồng mạng như bánh đồng xu phô mai, bánh nhân kem custard, gà chiên nguyên con K-style…

Emart Phan Huy Ích có diện tích hơn 10.500m2, là một trong những siêu thị lớn nhất tại TP.HCM. Emart Phan Huy Ích được thiết kế và trưng bày quầy kệ theo hướng tiện dụng, bắt mắt với lượng hàng hoá dồi dào tại mọi thời điểm trong ngày; các mặt hàng được kiểm soát chất lượng và nguồn gốc xuất xứ cùng các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục trong năm, tất cả góp phần tạo nên trải nghiệm tiện nghi, thoải mái nhất cho khách hàng.



Rộn ràng các hoạt động nhân dịp mở cửa

Với việc mở cửa đồng loạt của các thương hiệu tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích, khách hàng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm tối ưu với các chương trình khuyến mại độc nhất tại các cửa hàng và đại siêu thị Emart. Bên cạnh đó, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích cùng Thiso Mall Sala sẽ tổ chức cuộc thi "Nhảy cùng Beso" trên nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok, kéo dài từ 08.12.2023 đến hết ngày 08.01.2024.

Cuộc thi cũng góp phần lan tỏa hình ảnh robot Beso đặc trưng, biểu tượng gắn liền với Trung tâm thương mại Thiso Mall, đồng thời tạo sân chơi đặc sắc, sôi động cho các bạn trẻ trong mùa lễ hội cuối năm với tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến gần 300 triệu đồng.



Với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu ở đa dạng ngành hàng, lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, mua sắm thiết yếu…, kết hợp các tiện ích và dịch vụ đẳng cấp, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại trải nghiệm mới mẻ và khác biệt cho khách hàng tại khu vực lân cận và xa hơn nữa.

Robot Beso tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích có chiều cao 15m, là sản phẩm của THACO INDUSTRIES (Tập đoàn thành viên của THACO). Robot Beso có thể cử động, thay đổi biểu cảm, đặc biệt là tương tác và bắt nhịp được với khách hàng - mang đến trải nghiệm vừa độc đáo, vừa thú vị cho bất cứ ai đến tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại Thiso Mall.

Các thông tin chi tiết về thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi "Nhảy cùng Beso" sẽ được đăng tải trên fanpage, website chính thức của Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích và Thiso Mall Sala.