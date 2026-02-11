1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Gặp cục diện Tương Phá, bạn dễ gặp phải những trở ngại bất ngờ hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh. Hãy cẩn trọng trong từng lời nói để tránh bị bắt bẻ.

Tài lộc: Có dấu hiệu hao tài nhẹ. Bạn nên tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm hay cho vay mượn trong hôm nay.

Tình duyên: May mắn có sự hỗ trợ từ người thân, những mâu thuẫn nhỏ với đối phương nhanh chóng được hóa giải.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Tam Hợp quý nhân phù trợ giúp công việc tiến triển cực kỳ thuận lợi. Khả năng lãnh đạo và quản lý của bạn được phát huy tối đa.

Tài lộc: Tài vận hanh thông. Những khoản đầu tư dài hạn bắt đầu mang lại quả ngọt.

Tình duyên: Tình cảm gia đình bền chặt, sự thấu hiểu giữa các thành viên mang lại cảm giác bình yên.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, đừng quá ôm đồm, hãy biết cách ủy thác công việc.

Tài lộc: Thu nhập ổn định từ công việc chính. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua công việc hoặc các buổi gặp gỡ đối tác.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Ngày Tương Xung, công việc có nhiều biến động hoặc thay đổi nhân sự khiến bạn cảm thấy bất an. Hãy giữ vững lập trường và tập trung vào chuyên môn.

Tài lộc: Cần quản lý chi tiêu chặt chẽ, tránh mua sắm theo cảm hứng vì những món đồ xa xỉ không cần thiết.

Tình duyên: Dễ nảy sinh hiểu lầm do thiếu sự giao tiếp thẳng thắn. Hãy dành thời gian để lắng nghe "nửa kia" nhiều hơn.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Được Lục Hợp quý nhân che chở, bạn dễ dàng đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán quan trọng. Uy tín cá nhân tăng cao.

Tài lộc: Vượng phát. Tài lộc đổ về từ nhiều nguồn, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.

Tình duyên: Một ngày ngập tràn niềm vui, tình cảm đôi lứa thăng hoa, có thể có tin vui về việc cưới hỏi hoặc thêm người.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Cục diện Tam Hợp mang lại nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ đồng nghiệp và cấp trên cho những ý tưởng mới.

Tài lộc: Khá tốt, tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn thoải mái chuẩn bị cho các kế hoạch cá nhân cuối năm.

Tình duyên: Sức hút cá nhân tăng vọt, người độc thân dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Sự nghiệp bình ổn. Bạn nên tận dụng thời gian này để sắp xếp lại hồ sơ và kế hoạch cho năm mới Bính Ngọ sắp tới.

Tài lộc: Có lộc ăn uống hoặc được tặng quà. Tài chính không quá dư dả nhưng đủ để chi tiêu thoải mái.

Tình duyên: Gia đạo yên vui. Các cặp đôi có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để cùng nhau dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Mọi việc diễn ra đúng như mong đợi. Sự kiên trì và nhẫn nại của bạn trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Tài lộc: Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng nhờ những khoản thưởng cuối năm hoặc lợi nhuận kinh doanh.

Tình duyên: Tình yêu đôi lứa hài hòa, bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung trong những dự định tương lai.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Cần chú ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp. Một chút khéo léo trong ứng xử sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.

Tài lộc: Ở mức trung bình. Nên ưu tiên tiết kiệm thay vì đầu tư vào những lĩnh vực mới lạ.

Tình duyên: Người độc thân có xu hướng khép kín, chưa sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ mới.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Gặp ngày Tự Hình, bạn dễ tự gây áp lực cho bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Hãy thả lỏng tâm trí và tin tưởng vào năng lực của mình hơn.

Tài lộc: Tài vận bình ổn, không có biến động lớn. Tránh tham gia vào các trò chơi may rủi.

Tình duyên: Cảm xúc có chút bất ổn, bạn dễ cáu gắt với người thân vô cớ. Hãy học cách cân bằng cảm xúc cá nhân.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Gặp cục diện Tương Hại, bạn cần đề phòng tiểu nhân gây hấn hoặc phá hoại thành quả lao động. "Cẩn tắc vô áy náy" trong mọi việc.

Tài lộc: Chi tiêu có dấu hiệu vượt mức kiểm soát. Hãy cân nhắc kỹ trước khi rút ví.

Tình duyên: Những mâu thuẫn cũ có thể bị khơi lại. Hãy bao dung và học cách buông bỏ những chuyện không vui trong quá khứ.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi. Bạn nhận được sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thêm khoản thu từ việc tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Tình duyên: Một ngày ấm áp bên gia đình. Bạn cảm nhận được giá trị của sự yêu thương và sự đồng hành của người bạn đời.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!