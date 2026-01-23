Thiếu úy ẩn náu trong rừng sâu suốt 29 năm vì không tin Thế chiến II đã kết thúc

Câu chuyện về thiếu úy Hiroo Onoda là một trong những minh chứng kinh ngạc nhất về lòng trung thành và ý chí con người. Suốt gần 3 thập kỷ ẩn náu trong rừng rậm Philippines, người lính này đã duy trì một cuộc chiến đơn độc dù Nhật Bản đã đầu hàng từ lâu.

Vào tháng 12 năm 1944, Hiroo Onoda, một sĩ quan tình báo của quân đội hoàng gia Nhật Bản, được cử đến đảo Lubang thuộc Philippines. Nhiệm vụ của anh rất rõ ràng: thực hiện chiến tranh du kích, phá hoại các cơ sở hạ tầng của đối phương và tuyệt đối không được đầu hàng hay tự sát.

Cuộc chiến không có hồi kết trong rừng sâu

Khi quân đồng minh đánh chiếm hòn đảo vào năm 1945, hầu hết quân đội Nhật đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, Onoda cùng ba người lính khác đã rút lui vào sâu trong rừng núi để tiếp tục thực hiện mệnh lệnh.

Vào tháng 8 năm 1945, Nhật Bản chính thức ký văn bản đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II. Những tờ rơi thông báo chiến tranh kết thúc được máy bay rải khắp các cánh rừng ở Philippines, nhưng Onoda và đồng đội lại cho rằng đó chỉ là đòn tâm lý chiến của kẻ thù. Họ tin rằng quân đội Nhật vẫn đang chiến đấu và họ phải giữ vững vị trí bằng mọi giá.

Sống sót bằng cách ăn thịt bò của dân địa phương, thu lượm trái cây và dừa, Onoda duy trì một kỷ luật quân đội nghiêm ngặt. Qua nhiều năm, những người đồng đội của anh lần lượt rời đi: một người ra đầu hàng năm 1950, hai người còn lại thiệt mạng trong các cuộc đấu súng với cảnh sát địa phương vào năm 1954 và 1972. Onoda trở thành người lính duy nhất còn sót lại.

Tổng thống Philippines đương thời đã ban lệnh ân xá đặc biệt cho người lính Nhật này

Sự thật được hé lộ sau gần 30 năm

Năm 1974, một thanh niên người Nhật tên là Norio Suzuki đã quyết định đi tìm Onoda. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Suzuki đã gặp được người lính già vẫn mặc bộ quân phục rách nát và mang theo khẩu súng trường Arisaka còn hoạt động tốt. Dù Suzuki giải thích rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu, Onoda vẫn kiên quyết: Anh chỉ đầu hàng nếu có mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên.

Suzuki trở về Nhật Bản và tìm thấy thiếu tá Yoshimi Taniguchi, người cấp trên trực tiếp năm xưa của Onoda, lúc này đã là một người bán sách. Ngày 9 tháng 3 năm 1974, Taniguchi bay đến đảo Lubang, mặc lại bộ quân phục cũ và chính thức đọc lệnh giải ngũ cho Onoda trước sự chứng kiến của giới chức Philippines.

Trở về và di sản để lại

Khi bước ra khỏi rừng già ở tuổi 52, Onoda đã trao lại thanh kiếm samurai, khẩu súng và hàng trăm viên đạn trong tình trạng được bảo quản hoàn hảo. Dù hoạt động du kích của ông từng gây ra cái chết cho khoảng 30 người dân địa phương trong các cuộc đụng độ, Tổng thống Philippines lúc bấy giờ là Ferdinand Marcos đã ban lệnh ân xá cho người lính đặc biệt này vì cho rằng Onoda hành động theo niềm tin quân đội.

Trở về Nhật Bản, Onoda được chào đón như một anh hùng, nhưng ông cảm thấy xa lạ với một xã hội hiện đại đã thay đổi quá nhiều. Sau đó, ông chuyển đến Brazil để làm trang trại trước khi quay lại Nhật Bản mở trường dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ em.

Ông Onoda khi về già

Câu chuyện của người lính kiên trì đã được chuyển thể thành nhiều tác phẩm nghệ thuật

Hiroo Onoda qua đời năm 2014 ở tuổi 91. Câu chuyện của ông vẫn mãi là một bài học về sự tận tụy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về những bi kịch mà chiến tranh có thể để lại trong tâm trí con người, khiến họ bị kẹt lại trong quá khứ ngay cả khi thế giới đã sang trang.