Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Minh Tuệ
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sĩ quan Công an biệt phái, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy và được điều động giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Sáng 25/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cán bộ Công an biệt phái; Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam; Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Trọng Diện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công nhiệm vụ với các Thành ủy viên:

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long , sĩ quan Công an biệt phái, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh Quang Thái)

Ông Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Trúc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm .

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

