HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Minh Tuệ |

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long giữ chức Chánh Văn phòng thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long công bố, ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh ngày 2/8/1978, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long.

Những trường hợp không được nhận thưởng Tết 2026: Người lao động cần biết để tránh hụt hẫng
Tags

thành uỷ hà nội

công an thành phố Hà Nội

Nguyễn Thành Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại