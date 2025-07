Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về sử dụng giấy tờ được cấp trước khi sáp nhập tỉnh, thành

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều qua (7/7), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin một số nội dung liên quan sử dụng giấy tờ được cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh, thành.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước quy định:

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn....

Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, đối với các giấy tờ thuộc diện nêu trên được cấp trước thời điểm thực hiện sáp nhập tỉnh thành nếu vẫn còn thời hạn và nguyên vẹn thì công dân được tiếp tục sử dụng.