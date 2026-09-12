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Thiếu tá quân đội cứu thanh niên nhảy cầu, cả hai cùng mất tích

Minh Khang
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Thấy nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý (Hưng Yên), Thiếu tá quân đội liền lao mình xuống nước ứng cứu, sau đó cả hai mất tích.

Chiều 12/9, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thái Bình (Hưng Yên) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm tung tích thiếu tá quân đội và nam thanh niên mất tích trên sông Trà Lý.

Nhiều người dân tập trung trên cầu Bo theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.

Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) lái xe máy trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến giữa cầu Bo (bắc qua sông Trà Lý, giáp ranh giữa phường Trà Lý và phường Thái Bình), Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (ở phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh Đ.V.L (SN 1996, trú xã Đông Hưng) đang giằng co với bà N. (mẹ đẻ của anh L). Tại đây, bà N. cho biết nghi con trai đang có ý định tự tử.

Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Anh L. đồng ý và nhờ thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Đến khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Không do dự hiểm nguy, Thiếu tá Tùng lập tức nhảy theo để cứu người. Thiếu tá Tùng tiếp cận được anh L. đang chới với dưới dòng nước, nhưng do dòng nước chảy xiết nên cả hai người bị nước cuốn trôi.

Lực lượng quân đội phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Sau khi nắm được thông tin, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác, thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích.

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