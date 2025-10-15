HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

Lý Huyền - Ngọc Giang |

(NLĐO)- Trong lúc tắm biển ở Côn Đảo, nữ du khách bị sóng đánh ra xa bờ, may mắn được thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu vào bờ.

Ngày 15-10, sức khỏe của nữ du khách bị đuối nước tại bãi biển Đặc khu Côn Đảo đã ổn định, sau khi được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang Vạn, cựu y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, Đặc khu Côn Đảo kịp thời cứu sống.

Trước đó, chiều 14-10, trong lúc tắm biển tại Đặc khu Côn Đảo, một nữ du khách không may bị sóng cuốn xa bờ, rơi vào tình trạng đuối nước. Phát hiện sự việc, thiếu tá Vũ Quang Vạn có mặt gần đó, lập tức bơi ra ứng cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

CLIP ghi lại cảnh nữ du khách được sơ cứu trước khi chuyển vào cơ sở y tế

Ngay khi lên bờ, thiếu tá Vạn phối hợp với bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (Trung tâm Y tế Đặc khu Côn Đảo) tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực. Sau vài phút cấp cứu khẩn trương, nạn nhân đã hồi tỉnh trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Du khách được xác định là bà D.T.H. (SN 1967, ngụ tỉnh Ninh Bình), ra Đặc khu Côn Đảo tham quan từ trưa cùng ngày. Sau khi sơ cứu ban đầu, bà H. được chuyển đến Trung tâm Quân dân y Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Hành động dũng cảm, bình tĩnh và chuyên nghiệp của thiếu tá Vũ Quang Vạn đã được người dân và du khách trên đảo cảm phục, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Đặc khu Côn Đảo nghĩa tình, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh.

Suýt vứt vé số trúng độc đắc vì lý do không ngờ, khách đổi ý giữ lại: Hé lộ số tiền thưởng "khủng"
Báo Người Lao Động

đuối nước

Côn Đảo

