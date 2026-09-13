Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân ngóng chờ phép màu, hy vọng thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên mất tích trên sông Trà Lý sớm được tìm thấy.

Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Tối 12/9, lực lượng chức năng cùng Đội cứu nạn cứu hộ 116 vẫn khẩn trương tìm kiếm thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568 và nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996), mất tích trên sông Trà Lý , tỉnh Hưng Yên từ sáng cùng ngày.

Ven bờ sông, vợ thiếu tá Tùng ngóng chờ tin chồng. Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân vẫn nán lại hiện trường, dõi theo từng chiếc thuyền cứu hộ đang rà soát trên dòng nước, mong chờ phép màu đến với 2 nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương rà soát, tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân. (Ảnh: N. Đông)

Người sĩ quan vừa xây nhà, hai con còn nhỏ

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 12/9, anh Trần Ngọc Tuyến, anh trai Thiếu tá Trần Văn Tùng , cho biết gia đình bàng hoàng khi nhận tin dữ về người em.

Theo anh Tuyến, vợ chồng Thiếu tá Tùng vừa chắt chiu, tích góp xây xong ngôi nhà mới. Vợ anh Tùng làm kế toán. Vợ chồng có hai con, con gái lớn đang học lớp 2 và vừa đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, con trai nhỏ mới 4 tuổi.

Những ngày không trực tại đơn vị, anh Tùng thường tranh thủ về nhà, cách đơn vị khoảng 15km, để cùng vợ chăm sóc hai con.

Anh Trần Ngọc Tuyến (áo đen, bên phải) lặng lẽ ngóng chờ tin tức của em trai. (Ảnh: N. Đông)

Trưa nay, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng đi qua cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý. Tại đây, anh phát hiện một nam thanh niên đang giằng co với người mẹ lớn tuổi.

Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trong khi người mẹ hoảng loạn tìm cách ngăn cản con, anh Tùng cùng một người dân lập tức dừng xe, tiếp cận và tìm cách thuyết phục.

Bằng sự bình tĩnh, kiên nhẫn của một người lính, anh Tùng xoa dịu tâm lý căng thẳng, thuyết phục nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996) từ bỏ ý định tự tử. Nam thanh niên sau đó đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Thế nhưng, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Trà Lý đang chảy xiết. Không một giây chần chừ, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục để lao theo dòng nước cứu người.

Tuy nhiên, dòng nước chảy quá mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi và mất tích trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Ngóng chờ phép màu

Tin Thiếu tá Tùng mất tích khi lao xuống sông cứu người nhanh chóng được báo về đơn vị và gia đình. Anh Tuyến cùng người thân lập tức đến hiện trường, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra.

Người thân nạn nhân thấp thỏm ngóng tin. (Ảnh: N. Đông)

Tại hiện trường, đồng đội của thiếu tá Tùng ở Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568 phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 huy động phương tiện, lực lượng rà soát dọc sông Trà Lý, tìm kiếm hai người mất tích.

Trong đêm, ánh đèn từ những phương tiện cứu hộ liên tục quét trên mặt sông. Người thân vẫn đứng bên bờ, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động trên dòng nước.

Lực lượng chức năng đang tập trung các phương án để tìm kiếm các nạn nhân trong tối 12/9. (Ảnh: N. Đông)

Đến tối 12/9, công tác tìm kiếm vẫn được triển khai khẩn trương. Người thân, đồng đội và người dân có mặt tại hiện trường vẫn mong chờ tin tức về Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L.

Hành động lao xuống dòng nước cứu người của Thiếu tá Tùng khiến nhiều người chứng kiến xúc động. Trong tình huống nguy hiểm, anh đã lựa chọn tiếp cận và cứu nam thanh niên thay vì đứng nhìn.