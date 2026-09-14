Thiếu tá lao mình xuống sông cứu người được truy thăng quân hàm Trung tá

Thiếu tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý (Hưng Yên) cứu người, được truy thăng quân hàm lên Trung tá.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 415 về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với đồng chí Trần Văn Tùng, thuộc Quân khu 3.

Theo quyết định, Thiếu tá Trần Văn Tùng được truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, được gửi đến Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Ngày 14/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Trung tá. (Ảnh: Khánh Linh)

Theo người nhà, quyết định trên đã được trao và công bố tại nơi tổ chức tang lễ ở nhà riêng thuộc xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên trong sáng 14/9.

Trung tá Trần Văn Tùng (SN 1987), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, hy sinh ngày 12/9 sau khi dũng cảm lao xuống sông Trà Lý để cứu một nam thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng Trung tá Trần Văn Tùng chu đáo, trang trọng theo nghi thức quân đội và phù hợp phong tục địa phương.

Lãnh đạo Quân khu 3 viếng và thăm hỏi tại gia đình Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng đi qua khu vực cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên thì phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996) có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục, động viên L. từ bỏ ý định dại dột. Nam thanh niên sau đó đồng ý để anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng cả hai sau đó bị dòng nước cuốn mất tích.

Lãnh đạo xã Vũ Thư thắp hương kính viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, khoảng 18h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại khu vực sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ lưu.

Thi thể anh được đưa vào bờ, phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đến gia đình thăm hỏi, động viên, chia buồn trước sự hy sinh của Thiếu tá Tùng. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của anh khi cứu người.

Các cán bộ, lãnh đạo Quân khu 3 động viên, chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng, người dũng cảm hy sinh khi thấy người dân gặp hiểm nguy. (Ảnh: Khánh Linh)

Hành động dũng cảm của người sĩ quan trẻ trên dòng Trà Lý đã khép lại bằng sự hy sinh, nhưng hình ảnh anh lao xuống dòng nước cứu người sẽ còn được đồng đội và người dân nhắc nhớ như một biểu tượng đẹp về tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”.

Lễ tang Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày.