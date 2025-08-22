Thiếu nữ 17 tuổi lừa bán bạn trai 19 tuổi sang Myanmar

Một vụ lừa đảo buôn người xuyên quốc gia gây chấn động ở Trung Quốc đại lục gần đây, gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng. Theo Xiaoxiang Morning , chàng trai 19 tuổi Tiểu Hoàng (tên đã được thay đổi) đến từ tỉnh Quảng Đông bị bạn gái 17 tuổi là Tiểu Châu bán cho một tổ chức lừa đảo viễn thông Myanmar với giá 100 nghìn nhân dân tệ (gần 370 triệu đồng).

Sau đó, anh bị ép cạo trọc đầu và bị tra tấn hàng ngày, gây điếc một phần. Tiểu Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6 sau khi trả 350 nghìn nhân dân tệ (gần 1,3 tỷ đồng), tình trạng thể chất lẫn tinh thần vẫn rất đáng lo ngại.

Chị gái của Tiểu Hoàng tiết lộ rằng em trai cô và Tiểu Châu gặp nhau tại một phòng bi-a vào năm 2024 và nhanh chóng sống chung như vợ chồng. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, Tiểu Châu đã thu hút sự chú ý bằng cách ăn mặc gợi cảm và đeo phụ kiện hàng hiệu, khoe xuất thân gia đình là một quan chức chính quyền Phúc Kiến.

Tuy nhiên, chị gái của Tiểu Hoàng kết luận những món đồ "hàng hiệu" mà Tiểu Châu mặc có khả năng là hàng giả, và than thở rằng em trai cô "rõ ràng đang yêu", dễ bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài.

Một thanh niên 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán cho một đường dây lừa đảo viễn thông ở Myanmar. (Ảnh: iaoxiang Morning News)

Ngày 2/2 năm nay, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Châu đến Bangkok, Thái Lan mà không báo cho bố mẹ biết. Gia đình chỉ phát hiện ra anh đang ở đó qua WeChat Moments.

Chị Tiểu Hoàng cho biết: "Khi đến biên giới, tình hình đột nhiên thay đổi. Những người đàn ông có vũ trang đã lấy hộ chiếu và điện thoại di động của em trai tôi. Em ấy bí mật thông báo cho gia đình chúng tôi qua điện thoại, yêu cầu chúng tôi gọi cảnh sát ngay lập tức".

Tiểu Hoàng sau đó bị đưa đến tổ chức lừa đảo Triumph của Myanmar, nơi thừa nhận đã mua anh từ Tiểu Châu với giá 100 nghìn nhân dân tệ.

Có thông tin cho rằng Tiểu Hoàng bị ép buộc làm công việc lừa đảo từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày. Nếu không đạt KPI, anh bị đưa vào "phòng tối nhỏ" và chịu hình phạt thể xác kéo dài, bao gồm bị đánh vào eo bằng gậy sắt, tát vào mặt và bỏ đói. Theo thời gian đó, anh sụt hàng chục cân và gần như bị điếc.

Khi ở tình thế không thể tiếp tục giữ Tiểu Hoàng, tổ chức lừa đảo yêu cầu gia đình bồi thường trước khi thả anh. Sau nhiều cuộc thương lượng, cuối cùng gia đình đã trả 350 nghìn nhân dân tệ và Tiểu Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6 năm nay.

Chị gái mô tả anh trước đây khỏe mạnh và rám nắng, nay hốc hác, da sạm đen và dường như tình trạng sức khỏe còn tệ hơn trước.

Tiểu Châu bị cảnh sát bắt giữ khi trở về Trung Quốc và bị buộc tội gian lận. Phiên tòa xét xử ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 nhưng đã bị hoãn lại. Bố Tiểu Hoàng than thở: "Cô ta mới 17 tuổi mà đã gây ra tội ác tày trời như vậy. Cả gia đình chúng tôi đều hy vọng cơ quan tư pháp sẽ trừng phạt nghiêm khắc".