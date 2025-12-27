Thiếu nữ 16 tuổi tố cáo bị 4 bạn nhậu không quen biết hiếp dâm

Ngày 27-12, Công an xã Chư A Thai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai làm rõ vụ việc thiếu nữ tên M. - 16 tuổi, trú xã Chư A Thai - trình báo bị hiếp dâm tập thể.

Theo đó, tối 22-12, M. cùng với em T. (SN 2012, trú xã Chư A Thai); Rmah C. (SN 2009), Nay Y. (SN 2007, cùng trú xã Phú Thiện) và 4 nam thanh niên không quen biết cùng uống rượu tại nhà rẫy của Nay Y. tại thôn Nam Hà, xã Chư A Thai.

4 đối tượng tham gia hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi tại cơ quan công an

Một lúc sau, 2 thanh niên nói đi mua thuốc lá, M. xin đi cùng và được đồng ý.

Hai thanh niên này đã điều khiển xe máy chở M. đến khu vực chòi rẫy thuộc thôn Nam Hà. Tại đây, thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên cưỡng chế đưa lên chòi rẫy.

Cùng lúc này, Nay Y. và một nam thanh niên khác cũng theo sau lên chòi rẫy. Tại đây, cả 4 thanh niên đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em M.

Sau đó, các đối tượng chở M. về nhà. Em đã kể lại sự việc cho gia đình và được đưa đến Công an xã Chư A Thai trình báo vụ việc.



Lực lượng công an xác định 4 đối tượng tham gia thực hiện hành vi hiếp dâm em M. gồm: Rmah T., Ksor Y. (cùng SN 2010), Nay Yô., Ksor Ch. (SN 2002) và đề nghị lên làm việc.

Ban đầu, các đối tượng một mực không thừa nhận hành vi nêu trên. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải thừa nhận hành vi dùng vũ lực, khống chế để hiếp dâm em M.