Chi tiết số tiền nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) và một số doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội cũ và 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 1 bị can bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona; thống nhất với Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước trong việc nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Qua đó, ông Nguyễn Bá Hoan nhận của các doanh nghiệp tổng số 5,25 tỷ đồng. Trong đó, nhận của các doanh nghiệp khi chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 là 4,3 tỷ đồng; nhận từ Tống Hải Nam liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động tổng số tiền và quà trị giá 950 triệu đồng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước bị cáo buộc chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona, Công ty Incoop 3; chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, những nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp.

Qua đó, Tống Hải Nam nhận của các doanh nghiệp tổng số 7,974 tỷ đồng. Trong đó, nhận của các doanh nghiệp khi chỉ đạo, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 là 2,45 tỷ đồng, nhận của các doanh nghiệp khi chỉ đạo duyệt cấp giấy phép xuất khẩu lao động là 5,5 tỷ đồng. Nam hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước tạo điều kiện phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Incoop 3. Qua đó, bị can nhận được nhận số tiền 175 triệu đồng.

Bị can Phạm Viết Hương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước bị cáo buộc tạo điều kiện phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long và được nhận số tiền 495 triệu đồng.

Còn bị can Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước trực tiếp soạn thảo quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện chương trình Visa E7-3, đây cũng chính là giấy phép con gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Incoop 3, Công ty Sona. Nhờ đó bị can được nhận 310 triệu đồng.

Đối với bị can Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, kết luận điều tra chỉ ra trong thời gian làm chuyên viên Phòng Pháp chế, bị can nhận chỉ đạo của Tống Hải Nam trong việc gây khó khăn, nhũng nhiễu để nhận tiền “bôi trơn”, “chạy” xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động của doanh nghiệp và môi giới.

Hưng tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp 26 giấy phép và nhận 7,7 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Hưng hưởng lợi cá nhân 3,12 tỷ đồng.

Bị can Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong thời gian làm chuyên viên Phòng Pháp chế, đã nhận tiền để làm thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động cho 4 doanh nghiệp và nhận 1,2 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Trang hưởng lợi cá nhân 203 triệu đồng.

Bị can Đỗ Vân Hương, cựu Phó Trưởng phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước có hành vi tiếp nhận chỉ đạo từ Tống Hải Nam, tạo điều kiện, duyệt ký hồ sơ nhanh, bỏ qua lỗi cho các doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động đối với 27 hồ sơ, giúp các bị can nhận 4,35 tỷ đồng và 24.000 USD. Qua đó, Hương được nhận 50 triệu đồng.

Bị can Tạ Thị Thanh Thúy, cựu Trưởng phòng Pháp chế, tiếp nhận chỉ đạo từ Tống Hải Nam, tạo điều kiện, duyệt ký hồ sơ nhanh, bỏ qua lỗi cho các doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động đối với 2 hồ sơ, giúp các bị can nhận 750 triệu đồng. Bản thân Thúy được nhận 23 triệu đồng.