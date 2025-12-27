HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vĩnh Long: Bắt tạm giam gã đàn ông bóp cổ người tình đến chết

Ca Linh |

Trong lúc cự cãi do mâu thuẫn, người đàn ông ở Vĩnh Long đã bóp cổ người tình khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trung (SN 1983; ngụ xã Lộc Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Vĩnh Long: Bắt gã đàn ông bóp cổ người tình đến chết - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Trần Văn Trung

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Trung có mối quan hệ tình cảm với bà P.T.H (SN 1984, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long).

Hai người sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rạng sáng 18-12, do xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi, Trần Văn Trung đã bóp cổ khiến bà H. tử vong. Sau đó, Trung đến Công an xã Giao Long đầu thú.

