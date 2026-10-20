Thiếu niên thể hiện "đốt lốp" trước mặt bạn bè, không ngờ "đốt" luôn ví tiền của phụ huynh

Trong quá trình tuần tra tại Quốc lộ 4D, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai phát hiện một học sinh 15 tuổi điều khiển xe gắn máy điện không biển số, không có giấy đăng ký và thiếu gương chiếu hậu.

Ngày 17/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km127+600 Quốc lộ 4D, thuộc xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một học sinh điều khiển xe gắn máy điện không gắn biển số theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là V.V.T., sinh năm 2011, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện.

Theo kết quả xác minh, V.V.T. có nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, người này điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số theo quy định và không có chứng nhận đăng ký xe.

Ngoài ra, V.V.T. còn vi phạm quy định về độ tuổi khi điều khiển xe gắn máy. Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

Các hành vi vi phạm nêu trên được xác định theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Đối với người thành niên, hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái có mức phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng; điều khiển xe không gắn biển số theo quy định có mức phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng; điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe có mức phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông.

Tuy nhiên, do V.V.T. thuộc độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, hình thức xử phạt được áp dụng trong trường hợp này là cảnh cáo, không áp dụng hình thức phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ một xe gắn máy điện để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ chủ phương tiện để xem xét trách nhiệm liên quan đến hành vi giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Cơ quan chức năng cũng làm rõ việc phương tiện có bị độ chế, thay đổi kết cấu không đúng quy cách của nhà sản xuất hay không.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến loại phương tiện mà con em mình sử dụng khi tham gia giao thông.

Theo khuyến cáo, xe gắn máy điện không phải là xe đạp điện. Người điều khiển xe gắn máy điện phải từ đủ 16 tuổi trở lên. Vì vậy, việc giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý đối với người liên quan.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em, chú ý phát hiện các dấu hiệu độ chế nhằm nâng tốc độ hoặc lắp thêm thiết bị không đúng với thiết kế của nhà sản xuất. Việc sử dụng phương tiện đúng quy định, phù hợp với độ tuổi và bảo đảm các điều kiện an toàn là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của học sinh.