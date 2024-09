Thiêu hủy 32 xe bọc thép và cơ giới ở Kursk, tấn công sở chỉ huy tiền phương

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk , Tập đoàn quân Sever của Nga, được hỗ trợ bởi Không quân Lục quân và hỏa lực pháo binh, đã đẩy lùi 1 cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) về phía Apanasovka, cũng như ngăn chặn các nỗ lực của AFU nhằm tấn công theo hướng Cherkasskaya Konopelka, Borki và Fanaseyevka.

Tổn thất của AFU là: 30 quân thương vong, 10 quân nhân bị bắt làm tù binh; 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới.

Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hành động của quân đội đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 80, 82 và 95, Lữ đoàn Tổng thống 1, Lữ đoàn An ninh và Dịch vụ 1004, Lữ đoàn 103 và 129 của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Borki, Byakhovo, Guyevo, Vichnyovka, Daryino, Zeleny Shliyakh, Kolmakov, Kositsa, Lyubimovka, Malaya Loknya, Makhnovka, Martynovka, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Obukhovka, Orlovka, Snagost và Uspenovka.

Các lực lượng Nga tấn công vào các khu vực tập trung lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41 và 54, các lữ đoàn tấn công đường không 80, 82 AFU, Lữ đoàn Tổng thống số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103, 106, 107 và 129 Ukraine.

Cuộc tấn công trên diễn ra gần Akhtyrka, Belopolye, Bititsa, Glukhov, Semyonovka, Stepanovka, Sumy, Svessa, Peschanoye, Pavlovka, Pustogorod, Radyanskoye, Rossoshi, Raki và Yampol.

Trong 24 giờ qua, ở hướng trên, AFU mất hơn 350 quân và 13 xe bọc thép, gồm 3 xe tăng, 3 xe chở quân bọc thép, 7 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo, 2 bệ phóng phóng loạt và 19 xe cơ giới.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Quân đội Nga giương cờ kiểm soát làng Lisivka hướng Pokrovsky; giao tranh không ngừng ở khu vực biên giới Kursk.

Theo hướng Liptsy và Volchansk , các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn tấn công đường không số 92 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của AFU gần Malye Prokhody và Grafskoye (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 180 quân và 3 xe cơ giới. Một kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 44, 116 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 gần Kolesnikovka, Vishnyovoye (khu vực Kharkov) và Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 460 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 3 xe cơ giới, 2 bệ phóng Grad và 1 bệ phóng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 khẩu pháo D-20 152 mm và 1 pháo tự hành D-30 122 mm.

Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 4 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga giao chiến với Lữ đoàn Cơ giới 72 và Lữ đoàn Tấn công Đường không 79 của AFU gần Yelisavetovka và Katerinovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Hai cuộc phản công do các phân đội tấn công của đối phương phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 655 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, ba xe cơ giới, một khẩu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 3 pháo D-20 152 mm, 1 pháo Msta-B 152 mm và 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/9, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ gây tổn thất về nhân lực và vật lực của Lữ đoàn cơ giới 150, Lữ đoàn Jaeger 68, Lữ đoàn bộ binh 142, 144 của AFU, Lữ đoàn vệ binh quốc gia 12 và 14 gần Dzerzhinsk, Petrovka, Pokrovsk, Marinovka, Tsukurino và Kleban-Byk (DPR).

3 cuộc phản công do các đơn vị AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 510 quân, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 3 xe cơ giới, 1 pháo Msta-B 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 1 pháo Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga cải thiện tình hình chiến thuật và gây ra tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 gần Dobrovolye và Novodonetskoye (DPR).

Một cuộc phản công do đội tấn công của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 110 quân, 1 xe tăng, 5 xe cơ giới, hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất và Paladin do Mỹ sản xuất. 1 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson , Tập đoàn quân Dnepr của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 31, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn phòng thủ bờ biển số 39 của AFU gần Malaya Tokmachka (khu vực Zaporozhye), Sadovoye và Tyaginka (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 110 quân, 14 xe cơ giới, 1 bệ phóng loạt do Mỹ sản xuất và 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất. Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 2 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 1 sở chỉ huy tiền phương của Nhóm tác chiến - chiến lược Khortitsa, 1 kho đạn dược và giao tranh với các cụm nhân lực và khí tài của AFU tại 144 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 6 tên lửa tác chiến-chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 9 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 2 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 57 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/9, phía Nga mất thêm: 1.140 quân, 2 xe tăng, 13 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 57 UAV, 58 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt.