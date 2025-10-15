Thiếu gia Phan Hoàng là ai?

Trong giới thượng lưu Sài Gòn, cái tên Phan Hoàng không còn xa lạ. Sinh năm 1996, anh là thiếu gia điển trai, con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất – ông chủ hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square, biểu tượng mua sắm xa xỉ tại TP.HCM. Với lối sống sang trọng, học vấn cao và sự nghiệp kế thừa gia đình, Phan Hoàng đại diện cho thế hệ "cậu ấm" tài giỏi, vừa kế thừa vừa sáng tạo. Anh em trai Phan Thành, nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe, cùng anh chia sẻ niềm đam mê tốc độ và golf.

Hai anh em thiếu gia Phan Thành, Phan Hoàng

Gia thế Phan Hoàng gắn liền với đế chế kinh doanh do cha xây dựng từ những năm 1990. Saigon Square, dưới sự lãnh đạo của ông Phan Quang Chất, trở thành điểm đến của giới giàu có và du khách quốc tế, chuyên hàng hiệu, thời trang cao cấp. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành, thành lập năm 1998, do ông Chất làm Chủ tịch HĐQT, hoạt động đa ngành từ thương mại, dịch vụ đến bất động sản, với các chi nhánh như nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl.

Dù được nuông chiều từ nhỏ, Phan Hoàng không ỷ lại. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, anh trở về nước, hỗ trợ cha anh trai phát triển kinh doanh gia đình. Anh tham gia quản lý Saigon Square, mở rộng sang bất động sản và đầu tư, mang tầm nhìn hiện đại giúp trung tâm duy trì vị thế dẫn đầu giữa cạnh tranh khốc liệt. Cùng Phan Thành, họ còn lập công ty riêng trong lĩnh vực thể thao và F&B, chứng tỏ khả năng độc lập.

PHan Hoàng từng du học tại Mỹ

Sự kín tiếng của Phan Hoàng khiến anh trở thành "người đàn ông bí ẩn" trong giới truyền thông. Khác với anh trai hay check-in siêu xe, anh ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, niềm đam mê tốc độ vẫn lộ rõ: Sinh nhật 2021, anh tậu Mercedes G63, thường xuất hiện bên dàn xe sang. Anh yêu golf, môn thể thao quý tộc, và thường tham gia các sự kiện cao cấp, du lịch quốc tế.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, thiếu gia Phan Hoàng chính thức công khai bạn gái Nguyễn Khánh Linh – ái nữ út của Tập đoàn Sơn Kim, một trong những ông lớn bất động sản tại TP.HCM – qua những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội. Đầu năm 2025, cặp đôi lần đầu "khoe" ảnh mặc đồ đôi xanh navy, đánh dấu sự chín muồi của tình yêu sau quãng đường du học Mỹ song song.

Bức ảnh lần đầu tiên cặp đôi công khai Phan Hoàng lên MXH

Khánh Linh, với bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội từ Đại học George Washington (tháng 5/2025), không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏ năng hỗ trợ kinh doanh gia đình, thường xuyên tương tác thân thiết với Primmy Trương – vợ thiếu gia Phan Thành. Mối quan hệ môn đăng hộ đối được hé lộ rõ nét khi anh trai cô, thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt, đăng ảnh chụp chung với Phan Hoàng tại sự kiện.

Đến nay, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ vu quy trọng đại vào 16/10/2025, cặp đôi đã tất bật chuẩn bị. Họ bí mật bay ra Huế chụp ảnh cưới, chọn bối cảnh cổ kính để lưu giữ khoảnh khắc lãng mạn, hứa hẹn một đám cưới xa hoa kết nối hai đế chế kinh doanh. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn mở ra chương mới cho thế hệ thiếu gia, tiểu thư Việt, nơi tình yêu hòa quyện cùng tham vọng.