KOL Summit 2026 hứa hẹn trở thành điểm gặp gỡ đáng chú ý của cộng đồng những người đang tạo ảnh hưởng.

KOL Summit 2026 đang nhận được sự quan tâm khi quy tụ dàn tên tuổi có sức ảnh hưởng đến từ nhiều lĩnh vực và thế hệ khác nhau. Từ nghệ sĩ, rapper, diễn viên đến những nhà sáng tạo nội dung đình đám trên mạng xã hội, tất cả cùng hội tụ với một điểm chung: dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần kiến tạo niềm tin số.

Sau một năm kể từ KOL Summit 2025, sự kiện năm nay tiếp tục trở lại với quy mô lớn hơn, hướng tới cộng đồng KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung. Hàng loạt tên tuổi quen thuộc với khán giả đã xác nhận tham gia, tạo nên một line-up khiến dân tình không khỏi tò mò.

Trong đó, Song Luân cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách. Hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, nam nghệ sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh các sản phẩm nghệ thuật, Song Luân cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và các chương trình giải trí, qua đó duy trì sức hút với khán giả trẻ. Sự góp mặt của anh tại KOL Summit 2026 mang đến thêm màu sắc của một nghệ sĩ đa năng trong lĩnh vực giải trí.

Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm cũng xác nhận tham gia KOL Summit 2026. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thiều Bảo Trâm duy trì sức hút qua âm nhạc cũng như những nội dung được chia sẻ trên các nền tảng số. Ngoài ra, Bùi Quỳnh Hoa và Lê Hoàng Phương cũng là hai nàng hậu nhận được sự quan tâm. Sự góp mặt của hai người đẹp mang đến màu sắc riêng cho dàn khách mời KOL Summit năm nay.

Không chỉ quy tụ nghệ sĩ và những gương mặt trong lĩnh vực sắc đẹp, KOL Summit 2026 còn có sự góp mặt của loạt nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên mạng xã hội.

Trong đó, vợ chồng TikToker Linda Ngô - Phong Đạt là cặp đôi được nhiều khán giả trẻ biết đến. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, câu chuyện tình yêu và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, tạo nên màu sắc gần gũi và riêng biệt trong cộng đồng creator. Con Cò Đây cũng là cái tên gây chú ý với những nội dung xoay quanh các câu chuyện đời thường, hài hước và cách thể hiện duyên dáng, gần gũi. Những video mang màu sắc giải trí của creator này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Ngoài những gương mặt trên, KOL Summit 2026 còn quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung như Hoàng Anh Panda, Xuân Khánh, Chou.iu, Anh Phương, Nam Tô cùng loạt creator đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự góp mặt của dàn TikToker mang đến màu sắc trẻ trung, đa dạng cho sự kiện, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng của những nhà sáng tạo nội dung ngày càng được mở rộng trên không gian số.