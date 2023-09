Thiếu 6 điều, tài lộc của gia chủ “bay” mất, tuân thủ đầy đủ khi vào nhà mới đảm bảo bình an cả đời

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được căn nhà của riêng mình. Bởi vậy, khi chúng ta sở hữu 1 ngôi nhà mới, chắc chắn ai cũng chú ý đến các yếu tố phong thủy, kiêng kỵ để tránh đen đủi. Khi về nhà mới, chúng ta nên thực hiện đủ 6 điều dưới đây để đón tài lộc về nhà, cầu cho 1 đời bình an và suôn sẻ.

1. Đừng vào nhà tay không

Nhiều người quan niệm khi về nhà mới cần phải mang theo 1 số vật dụng, không được đi tay không. Bạn nên mang sẵn 1 ít gạo, dầu ăn và bột mì sang nơi ở mới vì chúng tượng trưng cho sự no đủ. Đây cũng là hy vọng của gia chủ về 1 cuộc sống không phải lo về cơm áo gạo tiền, luôn dư dả, sung túc.

Hơn nữa, việc chuẩn bị các loại nhu yếu phẩm cũng giúp bạn chủ động hơn khi ở nhà mới. Lúc chưa tiện di chuyển hay mua sắm, bạn có thể sử dụng những thực phẩm kể trên.

Vào nhà mới, bạn nên sắm 1 số nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn… Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ không nên mang những món đồ cũ hay thức ăn còn thừa qua nơi ở mới. Bạn không nên vào nhà mới tay không nhưng cũng nên tránh tình trạng ôm đồm quá nhiều đồ đạc.

2. Mua trước nồi, chảo

Nồi niêu vừa là vật dụng không thể thiếu trong gian bếp vừa đại diện cho sự thịnh vượng. Bởi vậy trước khi chuyển sang nhà mới bạn nên sắm dần những vật dụng này. Khi bạn đến nơi ở hoàn toàn mới, việc “làm ấm” căn bếp cũng là điều quan trọng, được nhiều người chú trọng thực hiện.

3. Mở vòi nước và cửa sổ

Trước khi sử dụng đồ đạc trong nhà mới, bạn nên kiểm tra xem chúng có hoạt động tốt hay không. Nếu có vấn đề gì, bạn sẽ kịp thời phát hiện và xử lý nhanh chóng. Bạn đừng quên mở vòi nước và mở cửa sổ nhà mới khi tới nhận nhà. Việc mở vòi nước giúp xả cặn bẩn trong đường ống, bỏ đi những ô uế và mở đường cho sự hanh thông. Tương tự, khi mở cửa sổ, chúng ta sẽ đẩy những luồng khí ngột ngạt đi, mang làn gió mới tới với ngôi nhà của mình. Vì vậy, đây là những hành động nên làm để đón chờ những điều tốt đẹp tới với mái ấm của bạn trong tương lai.

4. Chuẩn bị chổi và sọt rác

Chổi và sọt rác là đồ dùng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Thế nhưng nhiều người không sắm chổi và sọt rác mới mà tận dụng đồ cũ của người khác. Dù điều này giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản tiền nho nhỏ nhưng lại là việc không nên làm.

Người ta quan niệm dùng chổi và sọt rác mới sẽ giúp quét sạch đi những đen đủi, ô uế. Chuyển sang nhà mới được coi như tới với 1 chặng đường mới, 1 khởi đầu mới nên chúng ta cần sử dụng những món đồ sạch sẽ thay vì sử dụng lại.

5. Mua thêm bó hoa hoặc trồng cây

Trong phong thủy, rất nhiều loại hoa và cây có ý nghĩa tích cực nên sắm về nhà. Khi tới nhà mới, bạn cũng nên chuẩn bị 1 bó hoa hoặc trồng 1 vài cái cây với hy vọng hút tài lộc, cầu mong may mắn, bình an. Cây kim tiền, lưỡi hổ, phú quý, thường xuân… đều biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý, bình an cho gia chủ nên bạn có thể tham khảo.

Cây xanh sẽ mang đến vượng khí cho gia chủ. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây hay hoa còn biểu tượng cho sức sống, cho sự tươi mới và tốt đẹp. Bởi vậy, đây là thứ không thể thiếu trong những ngôi nhà mới.

6. Chuẩn bị chăn, ga, gối mới

Theo phong thủy, chuyển nhà được gọi là nhập hỏa (chuyển dịch về trường khí của con người). Bởi vậy, chúng ta nên thay mới 1 số đồ dùng, trong đó có bộ chăn, ga, gối. Bên cạnh đó, từng thành viên cũng cần có cách sắp xếp giường ngủ phù hợp, không đối nghịch với các quan niệm về phong thủy. Điều đó tượng trưng cho 1 tương lai tốt đẹp, mang may mắn về với gia đình.

