Thiết kế đứng đầu bảng xếp hạng đồng phục khiến phụ huynh nữ sinh phẫn nộ: "Sao lại bắt con gái tôi mặc thứ này?"

Đồng phục không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tiết kiệm công sức! Nếu không có đồng phục, chưa nói đến việc phải mua thêm bao nhiêu quần áo, chỉ riêng việc mỗi ngày trước khi đến trường, trẻ con phải chọn mặc cái này, mặc cái kia, tìm cái này, lục cái nọ, đã không dám tưởng tượng phụ huynh sẽ phải gánh thêm bao nhiêu gánh nặng!

Mặc dù đồng phục là trang phục thống nhất, nhưng nó cũng sẽ được cập nhật và thay đổi. Từ đây cũng gây ra lắm vụ việc tréo ngoe.

Tranh cãi vì "quần hay váy"

Khu vực Thẩm Dương (Trung Quốc) gần đây đã phát động hoạt động "Bình chọn mẫu đồng phục thống nhất cho học sinh tiểu học".

Mẫu đồng phục số 6 là tông màu xanh nhạt, xanh đậm. Đồng phục cho bé trai và bé gái đều có áo phông giống hệt nhau ở phần trên, và phần dưới cũng là quần short hoàn toàn giống nhau. Ban đầu, đa số phụ huynh đều thích mẫu số 6 và số phiếu của mẫu này cũng dẫn đầu áp đảo.

Đáng chú ý, đa số phụ huynh của bé gái đều rất thích mẫu đồng phục số 6. Những phụ huynh này cho rằng: đồng phục nên giống nhau cho cả nam và nữ, mới thực sự là chỉnh tề thống nhất, và nếu bé gái thích thể thao, mặc quần short quả thực thuận tiện hơn.

Nhưng không ngờ, những phụ huynh bé gái này kêu gọi cư dân mạng giúp bỏ phiếu cho mẫu số 6, khiến bài đăng bình chọn này trở nên nổi tiếng. Chỉ sau một đêm, đã xuất hiện không ít người bỏ phiếu cho mẫu số 7. Mẫu số 7 chủ đạo là màu trắng, xanh lá cây và xanh đậm, trên thực tế, khoảng cách về tính thẩm mỹ so với mẫu số 6 không quá lớn.

Nhưng điều khiến phụ huynh bé gái không thể chấp nhận được là thiết kế của mẫu đồng phục số 7 dành cho nữ là váy, không phải quần, và còn là váy ngắn trên đầu gối. Phụ huynh vcacs bé gái nhìn chung không muốn con mình mặc loại váy này từ tiểu học.

Nhưng nhìn thấy số phiếu của mẫu đồng phục số 7 vượt qua mẫu số 6 chỉ sau một đêm, các phụ huynh bé gái bắt đầu sốt ruột, thậm chí tức giận, trên mạng gay gắt lên án mẫu đồng phục số 7 là "đồng phục độc hại", thậm chí có phụ huynh đầy cảm tính bắt đầu kêu trời: Sao lại bắt con gái tôi mặc thứ này?

Bình chọn đồng phục bề ngoài là giải quyết vấn đề, nhưng thực tế lại làm sâu sắc thêm mâu thuẫn.

Mẫu đồng phục váy ngắn có thực sự "không thể chấp nhận được" như phụ huynh bé gái tưởng tượng? Kỳ thực cũng chưa chắc, thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, ngay cả trong cùng một gia đình, quan niệm của phụ huynh và trẻ con có lẽ cũng không giống nhau. Cách bỏ phiếu chọn đồng phục nhìn có vẻ công bằng, nhưng lại tạo ra một lối thoát để mâu thuẫn bị kích động.

Có phụ huynh trực tiếp để lại lời nhắn phản hồi với cơ quan giáo dục địa phương, hy vọng áp dụng đồng phục "nam nữ cùng kiểu", lý do cũng rất đầy đủ: Bé gái vận động mùa hè cần mặc quần, mặc váy ngắn không thuận tiện và mặc quần dài dễ nổi rôm...

Sóng gió về bình chọn đồng phục này, kỳ thực không phải là trường hợp cá biệt. Dù là đồng phục tiểu học, trung học, chỉ cần liên quan đến cách thức lựa chọn bằng bỏ phiếu, mâu thuẫn luôn bị làm sâu sắc một cách rõ rệt.

Nếu không có lựa chọn, mọi người cũng mặc nhiên chấp nhận, hợp lý hay không nhiều lắm là than thở một chút. Nhưng nếu có lựa chọn, nhưng cuối cùng đa số lại chọn thứ không phải là mình muốn, sự bất lực và tức giận đó còn tệ hơn nhiều so với "không có lựa chọn".

Còn về giải pháp, kỳ thực cũng không hoàn hảo 100%. Nếu thực sự áp dụng đồng phục quần short "nam nữ cùng kiểu", những học sinh và phụ huynh thích váy sẽ bất mãn; nhưng nếu quy định một bộ đồng phục cho nữ có cả váy và quần, cũng sẽ có một bộ phận phụ huynh nữ sinh trong lòng không cân bằng. Có lẽ bình chọn đồng phục, bề ngoài là giải quyết vấn đề, nhưng thực tế lại là làm sâu sắc thêm mâu thuẫn ở một khía cạnh khác.