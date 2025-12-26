Đồ họa của Hải quân Mỹ về tàu USS Defiant thuộc lớp Trump.

Theo truyền thông Anh, một trong những vấn đề mà các công ty Mỹ phải đối mặt là mỗi chiếc thiết giáp hạm lớp Trump dự kiến có lượng giãn nước 30.000-40.000 tấn. Đây sẽ là những chiến hạm lớn nhất từng được Mỹ chế tạo kể từ sau Thế chiến II.

Trong phân khúc tàu chiến mặt nước thường gồm có tuần dương hạm, tàu khu trục, tàu hộ vệ các loại, cũng như thiết giáp hạm và tàu chiến - tuần dương. Tàu sân bay và tàu đổ bộ không được coi là tàu chiến đấu mặt nước, do chúng phải dựa vào lực lượng máy bay trên hạm để tác chiến, không được tích hợp vũ khí để tự mình tấn công đối phương.

Thiết kế hoàn chỉnh cho chiến hạm lớp Trump hiện vẫn chưa có, vì vậy các kỹ sư sẽ phải xây dựng thiết kế và cấu hình phù hợp, trong đó có lựa chọn vũ khí và hệ thống năng lượng, cũng như xác định cách thức chế tạo.

Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ dự kiến sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế, song công cụ này được đánh giá không phải cây đũa thần giúp giải quyết mọi vấn đề. Thêm vào đó, những con tàu phức tạp như thiết giáp hạm lớp Trump sẽ cần nhiều thời gian để chế tạo với chi phí rất cao.

Mỹ có thể đóng tàu chiến lớp Trump theo cách sản xuất các module riêng lẻ ở trong nước hoặc ở quốc gia khác, sau đó lắp ráp tại Mỹ. Một nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã chọn tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc để tham gia chế tạo USS Defiant, chiếc đầu tiên của lớp Trump.

Tuy nhiên, phương pháp đóng tàu theo dạng module là hướng đi mới với các nhà máy của Mỹ, chưa rõ họ có chọn cách thức này hay không. Mỹ cũng đang thiếu hụt nhân lực phù hợp cho chương trình có quy mô lớn như thiết giám hạm lớp Trump.

Cùng với khó khăn về thiết kế và công nghệ đóng tàu, giới chuyên gia cảnh báo chi phí xuất xưởng tàu chiến lớp Trump sẽ cực kỳ cao.

Mỗi khu trục hạm phiên bản Flight III thuộc lớp Arleigh Burke, với lượng giãn nước 9.000 tấn đã có giá khoảng 2,8 tỷ USD, trong khi tàu lớp Trump có lượng giãn nước 30.000 đến 40.000 tấn, cùng với đó là những công nghệ phức tạp hơn nhiều.

Thực hiện so sánh này, các chuyên gia ước tính chi phí chế tạo một tàu lớp Trump sẽ vào khoảng 9,1 tỷ USD, trong đó có tính đến một số lợi thế về quy mô dự án.

Đặc biệt, chiến đầu tiên của mỗi lớp tàu thường đắt hơn 50% so với giá trung bình, do đó USS Defiant dự kiến có giá lên tới 13,5 tỷ USD, tương đương chi phí đóng một siêu tàu sân bay lớp Ford hoặc 4 khu trục hạm Arleigh Burke Flight III.

Đặc biệt, nếu tính tới các hệ thống vũ khí và thiết bị liên quan, mức giá của mỗi chiếc thiết giáp hạm lớp Trump thậm chí có thể đội lên tới 25 tỷ USD. Điều này khiến một số chuyên gia bày tỏ hoài nghi về hiệu quả đầu tư cho dự án, khi các tàu nhỏ hơn có thể trang bị những vũ khí tương tự với chi phí rẻ hơn nhiều.

Tới nay, Hải quân Mỹ vẫn chưa nghiên cứu nhiệm vụ nào phù hợp với tàu lớp Trump, cũng như chúng sẽ phối hợp thế nào với những chiến hạm đang có trong biên chế. Ngoài ra, chưa rõ tàu lớp Trump sẽ mang lại lợi thế nào cho Mỹ, đặc biệt khi đối đầu với đối thủ ngang hàng.

Lãnh đạo Hải quân Mỹ John Phelan tuyên bố thiết giáp hạm lớp Trump sẽ được trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Việc triển khai vũ khí hạt nhân trên chiến hạm từng rất phổ biến trong Chiến tranh Lạnh, song kết thúc vào năm 1991.

Mỹ sẽ đối mặt vấn đề chính sách khi muốn đưa loại vũ khí này lên tàu lớp Trump, cũng như phải cân nhắc liệu đánh đổi năng lực tấn công thông thường để mang vũ khí hạt nhân có xứng đáng hay không.

Cùng với đó, loạt vũ khí khác được tuyên bố trang bị cho chiến hạm lớp Trump còn chưa được thử nghiệm và chứng minh năng lực, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Tấn công Chớp nhoáng Thông thường (CPS), vũ khí laser và pháo điện từ.

Cựu Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng chính quyền Trump đã đúng khi nhấn mạnh vấn đề cấp thiết là đóng thêm tàu chiến thế hệ mới.

"Nhưng chế tạo thiết giáp hạm lớp Trump tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao. Chương trình có nguy cơ bị hủy bỏ sau khi xác định xong chi phí và tiến độ, điều này có thể xảy ra sau nhiều năm và tiêu tốn nhiều tỷ USD ngân sách", ông nhấn mạnh.