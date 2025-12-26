Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), thuộc Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec, đã chính thức thông báo hoàn thành việc giao hàng đối với máy bay chiến đấu đa năng Su-35S theo kế hoạch sản xuất năm nay.

Lô tiêm kích cuối cùng đã được sản xuất và bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga đúng tiến độ, cho phép hoàn thành đầy đủ kế hoạch sản xuất đối với mẫu phi cơ này.

Như thông cáo báo chí của Rostec ngày 25 tháng 12 đã cho biết, năm vừa qua thực sự đã lập kỷ lục cho ngành công nghiệp hàng không Nga về số lượng máy bay chiến đấu được sản xuất, cho thấy tốc độ làm việc cao của tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Chiến đấu cơ đa năng Su-35S hiện là một trong những loại máy bay được ưa chuộng và hiệu quả nhất trong Lực lượng Vũ trang Nga. Tập đoàn Rostec đặc biệt nhấn mạnh những thành tích của mẫu tiêm kích này, lưu ý rằng Su-35S đã phá hủy số lượng mục tiêu cao nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Khả năng cơ động cao, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và vũ khí mạnh mẽ khiến máy bay này trở thành công cụ chủ chốt để giành ưu thế trên không.

Việc bàn giao lô Su-35 mới này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho các trung đoàn không quân và đảm bảo khả năng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất mà phi công quân sự phải đối mặt.

Không quân Nga đã nhận lô tiêm kích Su-35 cuối cùng của năm 2025.

Điều đáng chú ý là việc bàn giao máy bay Su-35S đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong nỗ lực rộng lớn của UAC nhằm cung cấp cho quân đội các hệ thống hàng không hiện đại trong năm nay.

Trước đó vào tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhận được các lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 thế hệ mới, được các phi công đánh giá cao về hiệu suất và độ tin cậy.

Việc đổi mới có hệ thống phi đội chiến đấu cơ thể hiện hoạt động ổn định của các nhà sản xuất và khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu của mặt trận.

Tập đoàn Công nghệ nhà nước nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất máy bay sẽ tiếp tục mở rộng năng lực và cải tiến công nghệ trong năm tới để duy trì khả năng phòng thủ của đất nước ở mức cao.