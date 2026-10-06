Thiết giáp bí mật nhất trên chiến trường Ukraine đã được hiện đại hóa

BMO-T là "xe chiến đấu phun lửa" rất đặc biệt của Quân đội Nga, được sản xuất với số lượng rất hạn chế.

Một số lượng lớn các loại xe bọc thép khác nhau hiện đang được triển khai dọc theo tuyến tiếp xúc, và phần lớn trong số đó đã được báo chí đưa tin khá chi tiết.

Nhiều loại còn xuất hiện trong những bản tin và chương trình đặc biệt.

Tuy nhiên, có một mẫu xe hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, đó là xe chiến đấu phun lửa BMO-T. Nó được chế tạo trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B.

Chiếc xe này có động cơ công suất 840 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường bộ lên đến 60km/h. Tầm hoạt động của một bình nhiên liệu là hơn 700km.

Trên xe có mang theo 30 súng phun lửa phóng lựu dùng một lần kiểu Shmel, bên cạnh đó 1 súng máy hạng nặng NSVT cũng được trang bị để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Xe chiến đấu phun lửa BMO-T đã được nâng cấp.

Các chuyên gia tin rằng BMO-T tương tự như một xe bọc thép chở quân hạng nặng với lớp giáp chống đạn và giáp phản ứng nổ tích hợp ở phía trước và hai bên.

Xe có kíp lái 2 người, và khoang chở quân có thể chứa thêm 7 binh sĩ.

Dựa trên bằng chứng mà ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta thu thập được, chiếc xe này hoạt động rất tốt trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cách đây không lâu, một bằng sáng chế đã được cấp, trong đó tiết lộ thông tin về việc hiện đại hóa loại phương tiện cơ giới này.

Cụ thể, súng máy điều khiển bằng tay đã được thay thế bằng module điều khiển từ xa ổn định hai mặt phẳng với kênh truyền hình và hình ảnh nhiệt, giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu ban đêm.

Xe cũng được trang bị kính quan sát mới dành cho chỉ huy, tấm chắn bên hông và xích xe được cải tiến.

Phương tiện này gần đây đã được trình diễn tại cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026.

Nó được sử dụng để phá vỡ hệ thống phòng thủ của một mục tiêu giả định là kẻ thù mạnh.