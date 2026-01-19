"Thiên thần nội y" gia tài 10.500 tỷ kết hôn với trai nghèo sau nghi vấn “cắm sừng” chồng cũ

Nói tới Gisele Bündchen, người ta thường nghĩ ngay tới siêu mẫu quyền lực bậc nhất giới mộ điệu, người đã mang trào lưu người mẫu sexy trở lại với sàn catwalk, chấm dứt kỷ nguyên của những nàng mẫu size 0 gầy trơ xương. Không chỉ vậy, cô còn là siêu mẫu giàu có nhất thế giới với khối tài sản lên tới 400 triệu USD (10.508 tỷ đồng).
Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đang rần rần trước thông tin Gisele Bündchen kết hôn với "hồng hài nhi" kém 7 tuổi Joaquim Valente, đồng thời cũng là bố của con trai gần 1 tuổi của cô (bé thứ 3). Rõ ràng, giữa "thiên thần nội y" của Victoria's Secret và anh chàng huấn luyện võ thuật này có sự chênh lệch cực lớn về danh tiếng cũng như tài sản. Đây cũng là lý do khiến gia đình Gisele Bündchen lo lắng và phản đối quyết liệt.
Tờ Page Six tiết lộ, gia đình siêu mẫu Brazil tuyên bố thẳng thừng rằng cô đã sai lầm khi đưa ra quyết định kết hôn với người bạn trai "không xu dính túi", nhất là khi chưa có sự phòng thủ chặt chẽ để đảm bảo cho khối tài sản siêu to khổng lồ của mình. Họ từng khuyên nhủ Gisele Bündchen tiếp tục duy trì quan hệ sống chung mà không cần đến tờ hôn thú. Tuy nhiên, huyền thoại giới mộ điệu lại không nghĩ như vậy.
Sau khi có con chung vào tháng 2/2025, Gisele Bündchen đã quyết định đi đến hôn nhân do dự thúc giục từ phía bạn trai và quan điểm truyền thống của bản thân. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức một hôn lễ kín tiếng, chính thức nên vợ nên chồng.
Một nguồn tin thân cận cho biết, Joaquim Valente đã vui như mở hội sau khi chính thức có danh phận. Bởi lẽ, cặp đôi này dù đã ký hợp đồng hôn nhân nhưng những thỏa thuận về tài sản không chặt chẽ như người nhà nàng siêu mẫu Brazil mong muốn. Người này tiết lộ: "Hợp đồng hôn nhân của họ vẫn để lại một vài lỗ hổng. Điều này có nghĩa là nếu trong tương lai họ có ly hôn thì Joaquim Valente có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn".
Sở hữu chiều cao 1m80, thân hình nảy nở đồng hồ cát và kiểu catwalk ngựa giậm cực hút mắt, Gisele Bündchen làm mưa làm gió trong ngành thời trang từ cuối thập niên 1990. Giới mộ điệu đặt cho cô những danh hiệu mỹ miều như "The body", "Siêu mẫu cuối cùng của thời đại", "Thiên địch của người mẫu siêu gầy" để nói về sức ảnh hưởng cực khủng của nàng mẫu đến từ đất nước Brazil này.
Khi gia nhập nhãn hiệu nổi tiếng Victoria's Secret đã định nghĩa lại danh xưng thiên thần nội y, mở ra kỷ nguyên người mẫu catwalk đổ bộ vào sàn diễn vốn là nơi tỏa sáng của những mẫu nữ có gương mặt thiên thần, thân hình nóng bỏng. Cô trở thành con cưng của hãng với hợp đồng đắt đỏ nhất và hưởng trọn mọi đặc quyền, 2 lần được ưu ái mặc bộ Fantasy Bra.
Thế nhưng, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thiên thân, người đẹp này lại quyết định dứt áo ra đi, bất chấp Victoria 's Secret tìm mọi cách níu kéo, sẵn sàng trả cát-xê lên tới 100 triệu USD (2.627 tỷ đồng) , gấp hơn 5 lần mức thông thường.
Rời hàng nội y đình đám, Gisele Bündchen vẫn khẳng định sức hút khi ký hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Chanel, Dior, Versace, Louis Vuitton…Cô giữ vững danh hiệu "Siêu mẫu giàu nhất thế giới" trong suốt nhiều năm, bỏ xa phần còn lại của giới mộ điệu. Đến năm 2015, sau khi Gisele Bündchen giải nghệ, cô vẫn được coi là huyền thoại hàng đầu của làng mẫu thế giới với những thành tựu cực kỳ đáng nể.
Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, Gisele Bündchen khiến bao người ngưỡng mộ khi hẹn hò với những người đàn ông nổi tiếng bậc nhất thế giới, trong đó phải kể đến Leonardo DiCaprio. Có thể nói, nàng siêu mẫu là ngoại lệ của tài tử Titanic, chẳng những được anh yêu chiều hết mực mà còn là người bạn gái đầu tiên và duy nhất nam diễn viên đưa đi thảm đỏ Oscar. Tuy nhiên, mối tình này đã tan vỡ vì Gisele cho rằng Leo đắm chìm vào bia rượu, thuốc lá.
Gisele Bündchen từng có cuộc hôn nhân dang dở với huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady - người sở hữu tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Cặp đôi quyền lực bậc nhất giới giải trí - thể thao có với nhau 2 người con dễ thương nhưng lại đường ai nấy đi sau 10 năm gắn bó.
Đáng nói là chỉ nửa năm sau khi ly hôn, Gisele thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện với người chồng hiện tại Joaquim Valente. Hơn nữa, giới paparazzi còn khui được thông tin Joaquim là huấn luyện viên riêng của con trai cô từ năm 2021. Điều này làm dấy lên nghi vấn nàng siêu mẫu lén "cắm sừng" Tom Brady. Tuy nhiên, Gisele đã lên tiếng khẳng định rằng mình không làm gì có lỗi với chồng cũ. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ.
