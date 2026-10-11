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Thiên thần nhí giàu nhất showbiz: 5 tuổi đã có BMW mui trần, 7 tuổi đứng tên sở hữu 6 căn nhà

Vy Anh
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Cô bé này là một trong những sao nhí có cuộc sống đáng mơ ước nhất hiện nay.

Ngày 10/10, tờ Sohu đưa tin Mộc Ngôn - con gái của nam diễn viên Từ Khả - lên thẳng top 1 hotsearch trên MXH Weibo. Lý do là vì mới 7 tuổi, cô bé này đã đạt được tự do tài chính đáng mơ ước. Theo các nguồn tin, 5 tuổi, Mộc Ngôn đã sở hữu chiếc BMW MINI mui trần đầu tiên của riêng mình. Đến hiện tại, thiên thần sinh năm 2019 đã là chủ sở hữu của 6 căn nhà.

Mộc Ngôn có thể nói là sao nhí giàu nhất Trung Quốc hiện tại khi mới học tiểu học đã có cuộc sống sung túc với xe sang, nhà xịn. Dù vậy, Mộc Ngôn vẫn giữ được nét hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Cô bé vẫn đến trường đều đặn như bao bạn bè đồng trang lứa, không bị bố mẹ ép buộc chạy show kiếm tiền bất chấp. Những khoảnh khắc đời thường như loay hoay mãi với một bài toán khó rồi bật khóc của Mộc Ngôn cũng khiến nhiều người thích thú. Đằng sau cuộc sống đủ đầy về vật chất, Mộc Ngôn vẫn có những phút giây trẻ con rất đỗi bình thường.

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Mộc Ngôn 5 tuổi đã có siêu xe mui trần, 7 tuổi đứng tên sở hữu 6 căn nhà. Ảnh: Sina.

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Chiếc xe mui trần cô bé được mẹ mua cho. Ảnh: Sina.

Mộc Ngôn SN 2019, là con gái của nam diễn viên Từ Khả - từng tham gia diễn xuất trong Huyễn Thành Vương Quốc Ảo, Thần Ẩn, Bắc Thượng Quảng Không Tin Nước Mắt, Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi, Cố Lên! Cậu Thiếu Niên... và Tĩnh Uyển - tốt nghiệp ĐH Truyền Thông Trung Quốc, có nhan sắc hao hao minh tinh Tần Hải Lộ. Cặp đôi là bạn đại học, yêu nhau 10 năm rồi bí mật kết hôn. Do Từ Khải và Từ Uyển đều có diện mạo nổi bật nên Mộc Ngôn cũng thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ.

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Mộc Ngôn thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ. Ảnh: Weibo.

Năm Mộc Ngôn 3 tuổi, cô bé được mẹ mở tài khoản MXH. Ngoại hình đáng yêu, nụ cười ngọt ngào và các video ghi lại cuộc sống hàng ngày dễ thương hồn nhiên của Mộc Ngôn, nhanh chóng giúp cô bé nổi tiếng, trở thành hiện tượng mạng. Đến hiện tại, tài khoản cá nhân của Mộc Ngôn do mẹ quản lý thay đã đạt 8,67 triệu lượt theo dõi, với rất nhiều video triệu view. Mới đây, bức ảnh Mộc Ngôn đi du lịch Iceland cùng gia đình đã cán mốc 10 triệu lượt tim.

Không chỉ vậy, gia thế của Mộc Ngôn cũng không hề tầm thường khi nhà ngoại, nhà nội đều là giáo sư, quân nhân, nghệ sĩ. Trong đó cô ruột của Mộc Ngôn chính là người mẫu Trần Bích Kha.

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Tài khoản cá nhân của Mộc Ngôn có 8,67 triệu lượt theo dõi. Ảnh: Sina.

Với ngoại hình nổi bật, dạn dĩ trước ống kính và yêu thích nghệ thuật, tháng 2/2025, Mộc Ngôn bắt đầu tham gia đóng phim. Tính đến hiện tại, cô bé đã góp mặt trong bộ 4 phim truyền hình gồm 180 Ngày Để Khởi Động Lại, Khom Lưng, Bảng Thượng Giai Tế, Kẻ Lữ Hành Khốn Cùng: Tập Dượt Lời Chia Tay. Các ngôi sao đình đám ở Cbiz như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Vũ Đồng... đều bày tỏ sự yêu thích với Mộc Ngôn. Nhìn cuộc đời của Mộc Ngôn không ít người gọi cô bé là "nữ chính bước ra từ tiểu thuyết".

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Mộc Ngôn chính thức đi đóng phim từ năm ngoái. Ảnh: Weibo.

Không chỉ được đáp ứng những mong muốn về vật chất, Mộc Ngôn đặc biệt được bố mẹ ông bà yêu thương. Khi cô bé lên lớp mẫu giáo, gia đình đã chuẩn bị băng rôn chúc mừng và bày kín thú nhồi bông để tạo bất ngờ. Vào mỗi dịp sinh nhật, cả nhà nội - ngoại đều quây quần tổ chức tiệc cho Mộc Ngôn, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Có năm, vì con gái yêu thích bộ phim Ba La La Tiểu Ma Tiên, bố mẹ Mộc Ngôn đã dành cả tháng chuẩn bị tiệc sinh nhật theo chủ đề lâu đài phép thuật, thậm chí cùng con hóa thân thành các nhân vật trong phim.

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Mộc Ngôn được cha mẹ yêu thương hết mực. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

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