Thiên thần lai đẹp nhất showbiz tạm dừng hoạt động, nguy cơ bị đuổi khỏi nhóm vì bê bối bủa vây

Mới đây, thông báo về việc Manon - thành viên nhóm nhạc nữ KATSEYE tạm dừng hoạt động đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và cộng đồng người hâm mộ.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ HYBE x Geffen Records (HxG), Manon sẽ tạm thời ngừng tham gia các hoạt động cùng KATSEYE để tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Phía công ty cho biết: “ Sau những cuộc trò chuyện cởi mở và thấu đáo, chúng tôi xin thông báo rằng Manon sẽ tạm thời ngừng tham gia các hoạt động nhóm để tập trung vào sức khỏe và tinh thần của mình.” Đại diện nhấn mạnh họ hoàn toàn ủng hộ quyết định này, đồng thời khẳng định KATSEYE vẫn sẽ tiếp tục các lịch trình đã lên kế hoạch và mong chờ ngày hội ngộ đầy đủ thành viên trong tương lai.

Mới đây, thông báo về việc Manon - thành viên nhóm nhạc nữ KATSEYE tạm dừng hoạt động đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh: X)

Không lâu sau đó, Manon cũng trực tiếp trấn an người hâm mộ thông qua tin nhắn trên Weverse: “Chào các bạn. Tôi muốn bạn nghe điều này từ chính tôi, tôi khỏe mạnh, tôi ổn và tôi đang tự chăm sóc bản thân. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm! Đôi khi mọi chuyện diễn ra theo những cách mà chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được, nhưng tôi tin tưởng vào bức tranh toàn cảnh. Cảm ơn bạn đã luôn bên cạnh tôi. Tôi yêu bạn vô cùng và rất mong sớm được gặp lại bạn.”

Thông báo này lập tức khiến fandom dậy sóng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và không giấu được lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ thần tượng, đặc biệt khi nhóm đang trong giai đoạn hoạt động sôi nổi. Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, hàng loạt lời động viên được gửi tới Manon. Trên thực tế, đây không phải lần đầu Manon phải tạm ngưng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Trong quá trình quảng bá toàn cầu với lịch trình dày đặc và di chuyển liên tục giữa nhiều quốc gia, Manon từng vắng mặt ở một số sự kiện để hồi phục thể trạng.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và không giấu được lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ thần tượng (Ảnh: X)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, cũng xuất hiện không ít ý kiến cho rằng việc tạm nghỉ lần này có thể liên quan đến các ồn ào đời tư từng gây tranh cãi trước đó. Sáng 15/2, trang tin Koreaboo đăng tải loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Manon hẹn hò lãng mạn với nghệ sĩ xăm hình David Enth. Trong ảnh, nữ ca sĩ gen Z trao nụ hôn tình tứ cho bạn trai giữa khung cảnh riêng tư. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn.

Chưa dừng lại ở đó, một số bức ảnh quá khứ của Manon cũng bị “đào” lại. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là cô chụp cùng hai chàng trai gây tranh cãi vì chi tiết nhạy cảm. Mức độ phản cảm của bức ảnh khiến nhiều netizen sốc nặng và làm dấy lên tranh luận gay gắt về hình tượng của nữ idol.

Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến đời tư của Manon cũng tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, trên nền tảng Reddit, một tài khoản ẩn danh tự nhận từng quen biết cô trong thời gian sinh sống tại Thụy Sĩ đã đăng tải bài viết, đưa ra các cáo buộc xoay quanh đời sống cá nhân của nữ nghệ sĩ trong quá khứ. Bài đăng kèm theo hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Manon tham gia một buổi tụ tập bạn bè, trong đó có chi tiết nữ thần tượng hút thuốc. Người đăng cũng đề cập việc cô từng chơi chung với một nhóm bạn tại Zurich và mô tả nhóm này có lối sống tiệc tùng, nổi loạn. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung nói trên đều xuất phát từ nguồn ẩn danh, không đi kèm bằng chứng xác thực rõ ràng và chưa được kiểm chứng.

Bài đăng kèm theo hình ảnh được cho là ghi lại một số khoảnh khắc trong quá khứ của Manon

Trước làn sóng tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội, HYBE Labels đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc nói trên. Việc công ty giữ im lặng càng khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Từ đó, một số tin đồn bắt đầu xuất hiện, cho rằng Manon có thể đối mặt với nguy cơ rời nhóm nếu các ồn ào ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của KATSEYE.

Trước làn sóng tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội, HYBE Labels đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc nói trên (Ảnh: X)

Manon tên thật là Meret Manon Sarpong Bannerman, mang trong mình hai dòng máu Ghana - Thụy Sĩ, được đánh giá là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ thần tượng mang màu sắc toàn cầu. Sinh năm 2002 tại Thụy Sĩ, cô tiếp cận nghệ thuật từ khá sớm với vai trò người mẫu và tham gia sáng tác nhạc, trước khi chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc nữ quốc tế KATSEYE. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt lai Âu - Phi cuốn hút cùng thần thái tự tin, Manon được xem là hình ảnh đại diện cho tinh thần đa dạng văn hóa và tính toàn cầu mà nhóm hướng tới.

Manon tên thật là Meret Manon Sarpong Bannerman, mang trong mình hai dòng máu Ghana - Thụy Sĩ

Manon debut với tư cách thành viên KATSEYE ngày 28/6/2024 thông qua chương trình tuyển chọn toàn cầu The Debut: Dream Academy, với đội hình gồm sáu thành viên: Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, nhóm đã gây chú ý nhờ phong cách pop hiện đại kết hợp tinh thần Kpop đặc trưng, thể hiện qua các ca khúc như Gnarly hay Gabriela . Song song đó, KATSEYE theo đuổi thông điệp “Soft Is Strong” - đề cao sức mạnh nội tại, sự mềm mại nhưng không kém phần bản lĩnh của người phụ nữ trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu ngày càng đa sắc màu.