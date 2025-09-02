Thiên tài máy tính qua đời vì ung thư ở tuổi 35, để lại 6 chữ cho con trai: Cha mẹ học hỏi, con mình có ngay một ‘kho báu’

Trong những trang sử của ngành công nghệ Trung Quốc, cái tên Ngụy Diên Chính (1975 – 2016) luôn gợi lên sự tiếc nuối. Ông từng là một trong những nhân vật quan trọng bậc nhất trong giai đoạn Huawei bứt phá để trở thành "gã khổng lồ công nghệ" toàn cầu. Từ một chàng trai nghèo ở Tân Cương, Ngụy Diên Chính vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, giữ vị trí điều hành cấp cao của Huawei khi mới 36 tuổi. Nhưng đúng lúc sự nghiệp rực rỡ, ông lại gục ngã trước căn bệnh hiểm nghèo, để lại vợ trẻ, cha mẹ già và một cậu con trai chưa kịp trưởng thành.

Hành trình từ vùng quê nghèo đến "thiên tài máy tính" và cú sốc từ khối u nhỏ ở ngón chân

Sinh ra trong gia đình lao động bình thường, trên Ngụy Diên Chính chỉ có một người anh trai. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất thông minh, thành tích học tập luôn xuất sắc. Con đường học vấn của ông trải đầy nỗ lực: từ Đại học Bắc Kinh – ngôi trường top 1 Trung Quốc – đến các bậc học cao hơn ở Singapore và Anh, nơi ông theo đuổi ngành Khoa học Máy tính.

Năm 2006, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, Ngụy Diên Chính trở về Trung Quốc, gia nhập Huawei. Ông nhanh chóng gây tiếng vang nhờ tài năng và tư duy chiến lược, được nhận mức lương cao ngất ngưởng và đảm nhận vai trò lãnh đạo khi mới ngoài 30 tuổi. Giới công nghệ gọi ông là "thiên tài máy tính", còn đồng nghiệp coi ông là biểu tượng của trí tuệ và nghị lực.

Nguỵ Diên Chính và cậu con trai nhỏ

Sau một chuyến công tác nước ngoài, Ngụy Diên Chính phát hiện ngón chân út đau nhức bất thường. Ban đầu, ông chỉ nghĩ là triệu chứng thông thường. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đó là một khối u ác tính cực hiếm gặp, chưa từng có trường hợp nào chữa khỏi. Nói cách khác, ông đã nhận bản án tử, chỉ không biết "ngày thi hành án" là bao giờ.

Ở tuổi 35, một người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, trong tay là bao hoài bão và khát vọng, đột nhiên phải đối diện với cái chết. Đau đớn hơn, anh trai của ông từng mất trong tai nạn, cha mẹ già nua giờ lại đối diện với nguy cơ mất nốt người con út.

Nỗi lo dành cho con trai chưa kịp lớn

Trong năm Ngụy Diên Chính phát hiện bệnh, vợ ông báo tin mang thai. Niềm vui làm cha xen lẫn nỗi sợ hãi khôn cùng. Ông khao khát được chứng kiến con lớn lên, dạy con từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng thời gian còn lại quá ngắn ngủi.

Ngày con chào đời, Ngụy Diên Chính như sống giữa hai bờ: hạnh phúc vì được ôm con trai vào lòng, nhưng xót xa vì biết mình khó có thể đồng hành lâu dài. Ông từng bật khóc khi con trai ngây thơ hỏi: "Nếu ba chết rồi, ba có trở lại không? Con còn gặp được ba không?". Câu hỏi của đứa trẻ khiến trái tim ông tan nát, nhưng tất cả những gì có thể làm chỉ là lắc đầu.

Biết mình không còn nhiều thời gian, Ngụy Diên Chính trăn trở nhiều đêm để nghĩ về lời nhắn gửi quan trọng nhất cho con trai. Ông từng muốn viết thật nhiều, nhưng nhận ra đời người quá phức tạp, còn thời gian của ông lại quá ít. Cuối cùng, ông chọn đúc kết tất cả trong sáu chữ: "Trí tuệ – Kiên trì – Bạn bè – Hỗ trợ – Tầm nhìn – Kiên định".



Trí tuệ là nền tảng để sống và thành công. Không có trí tuệ, mọi thứ khác chỉ là cát bụi.

Kiên trì là bù đắp cho trí tuệ chưa đủ, cũng là sức mạnh giúp một người đi tới cùng.

Bạn bè và sự hỗ trợ nhắc nhở rằng, không ai có thể đi xa nếu chỉ đi một mình.

Tầm nhìn giúp con người định hướng đúng đắn, không bị lạc trong mê cung của đời sống.

Kiên định là giữ vững bản thân giữa muôn ngả rẽ, tránh bị cuốn theo những thứ phù phiếm.

Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng chứa đựng cả tinh hoa một đời người. Đó là tất cả những gì ông muốn gửi gắm, như kim chỉ nam để con trai bước đi vững vàng trong cuộc sống.

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, Ngụy Diên Chính trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong gia đình và cả giới công nghệ. Nhưng những gì ông để lại không chỉ là thành tựu ở Huawei, mà còn là bài học sâu sắc về nghị lực, trách nhiệm và tình yêu thương.

Cuộc đời Ngụy Diên Chính ngắn ngủi, nhưng rực rỡ như một ngôi sao băng. Sáu chữ giản dị ông để lại cho con trai cũng là di sản tinh thần cho tất cả chúng ta – lời nhắc nhở rằng dù đi trên con đường nào, trí tuệ và kiên trì, tầm nhìn và kiên định, cùng tình bạn và sự hỗ trợ sẽ luôn là những giá trị cốt lõi đưa con người vượt qua mọi gian nan, để sống một cuộc đời ý nghĩa.