Thiên tài diễn xuất viết lại lịch sử Hollywood ở tuổi 16

Ở tuổi mà nhiều diễn viên trẻ vẫn loay hoay tìm vai diễn đầu tay, Owen Cooper đã bước thẳng vào tâm điểm mùa giải thưởng 2025 - 2026. Từ Emmy, Quả cầu vàng, Critics’ Choice cho đến gần đây nhất là giải Actor Awards (tên mới của SAG), cái tên Owen Cooper liên tiếp được xướng lên, thiết lập kỷ lục về độ tuổi và biến cậu thành hiện tượng mới của màn ảnh Anh Mỹ.

Từ cậu bé mê bóng đá đến bước ngoặt diễn xuất trong Adolescence

Owen Coopers sinh năm 2009 tại Warrington (Anh). Anh từng mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trước khi bén duyên với diễn xuất. Bước ngoặt đến sau khi anh xem The Impossible và quyết định theo học tại The Drama Mob ở Manchester. Ban đầu chỉ là một sở thích, nhưng buổi thử vai tự quay cho Adolescence đã mở ra cánh cửa lớn nhất sự nghiệp của Owen.

Adolescene phát hành vào tháng 3/2025, là một trong những series tiếng Anh được xem nhiều nhất trên trong năm. Phim xoay quanh các vấn đề về tuổi vị thành niên như bạo lực, trách nhiệm cá nhân hay áp lực xã hội đè nặng lên vai những đứa trẻ mới lớn. Trong Adolescene, Owen Cooper vào vai Jamie Miller - thiếu niên 13 tuổi bị bắt vì tình nghi sát hại bạn học. Đây là vai diễn nặng ký, đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc và chiều sâu tâm lý hiếm thấy ở một diễn viên tuổi teen.

Đáng chú ý, ngày quay đầu tiên của Owen đã là cảnh cao trào ở tập 3 trong phân cảnh về cuộc đối thoại căng thẳng với nhân vật nữ trị liệu. Cảnh này phải quay 11 lần, và bạn diễn Erin Doherty thừa nhận màn trình diễn của Owen “thực sự đáng sợ”.

Giới phê bình quốc tế đánh giá Jamie Miller là một trong những chân dung thiếu niên ám ảnh nhất trên truyền hình gần đây. Không gào thét bi kịch, không cố gây thương hại mà lạnh lùng, bất ổn và đầy mâu thuẫn. Chính cách diễn tiết chế đã đưa Owen Cooper từ một gương mặt vô danh trở thành tâm điểm toàn cầu.

Viết lại lịch sử với 4 chiến thắng liên tiếp

Thành công của Adolescence kéo theo một mùa giải thưởng lịch sử cho Owen Cooper, đã tạo nên một chuỗi thành tích hiếm có và đưa tên tuổi anh trở thành hiện tượng toàn cầu của truyền hình Anh Mỹ.

Tháng 9/2025, khi mới 15 tuổi, Owen Cooper giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Primetime Emmy Awards cho vai Jamie Miller trong series Adolescence. Chiến thắng này giúp anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất từng thắng Emmy ở hạng mục diễn xuất, đồng thời là người trẻ nhất từng được đề cử.

Đầu năm 2026, Owen tiếp tục được xướng tên tại Quả Cầu Vàng với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series/miniseries/phim truyền hình. Thành tích này đưa anh trở thành người trẻ nhất từng chiến thắng ở hạng mục này và là nam diễn viên trẻ thứ hai trong lịch sử giành Quả Cầu Vàng.

Không dừng lại ở đó, Owen Cooper còn nhận giải Critics’ Choice Television Award cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim/miniseries, củng cố thêm vị thế của mình trong mùa giải thưởng 2025-2026.

Đỉnh cao tiếp tục được thiết lập vào đầu tháng 3/2026, khi Owen Cooper vừa bước sang tuổi 16 không lâu đã lại giành chiến thắng tại Actor Awards 2026 (tên mới của SAG Awards) ở hạng mục Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series. Không có mặt trực tiếp tại lễ trao giải nên khi tên được xướng lên, hai diễn viên Damson Idris và Yerin Ha đã thay mặt cậu nhận giải trên sân khấu. Chiến thắng này giúp Owen Coopers trở thành người trẻ nhất từng giành giải cá nhân trong lịch sử của giải, vượt qua kỷ lục do Kate Winslet thiết lập vào tuổi 20.

Với Emmy, Golden Globe, Critics’ Choice và Actor Awards, Owen Cooper đã hoàn tất cú "clean sweep” (quét sạch) các giải thưởng truyền hình lớn cho vai diễn đầu tay trong Adolescence. Đây là một thành tích hiếm hoi ngay cả với những diễn viên kỳ cựu, chứ chưa nói đến một gương mặt mới ở tuổi thiếu niên.

Trở lại với vai Heathcliff thời trẻ trong Đồi Gió Hú

Sau Adolescence, Owen Cooper nhanh chóng được các đạo diễn lớn để mắt. Tháng 2/2026, cậu xuất hiện trong Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) của nhà sản xuất Emerald Fennell, đảm nhận vai Heathcliff thời trẻ, đóng cùng Jacob Elordi và Margot Robbie. Việc được giao hóa thân vào một nhân vật kinh điển của văn học Anh ngay sau vai diễn đột phá cho thấy vị thế mới của Owen trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Mặc dù thời lượng xuất hiện không quá dài, giới phê bình quốc tế vẫn ghi nhận màn thể hiện của Cooper để lại ấn tượng chạm đến người xem. Nhiều bài nhận định phần đầu phim khắc họa tuổi thơ của nam chính là đoạn giàu cảm xúc nhất, trong đó diễn xuất của Owen được đánh giá là “ngắn nhưng sắc lạnh”, “thô ráp và ám ảnh”, mang đúng nét cô đơn đến bi kịch của Healthcliff.

Tiếp nối thế mạnh từng gây chấn động ở Adolescence, Owen gần như không cần nhiều thoại, chỉ bằng ánh mắt lầm lì, cơ thể luôn căng cứng và cảm xúc bị kìm nén, cậu đã truyền tải trọn vẹn nỗi đau, sự u uất và cơn giận tích tụ của một Heathcliff non trẻ. Một số nhà phê bình còn cho rằng chính sự tiết chế này khiến phiên bản Heathcliff thời thơ ấu trở nên thuyết phục và giàu sức nặng, tạo nền cảm xúc mạnh hơn cho những biến chuyển bi kịch về sau của nhân vật. Vai diễn không dài nhưng đủ để khẳng định Owen Cooper không chỉ là hiện tượng giải thưởng mà là một gương mặt trẻ có khả năng gánh những nhân vật kinh điển bằng diễn xuất vượt tuổi.

Dù liên tiếp phá kỷ lục, Owen Cooper vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Tại Quả Cầu Vàng, cậu tự nhận mình là “một người học việc”, mong muốn được học hỏi từ những tượng đài như Leonardo DiCaprio, Robert De Niro hay Al Pacino và thậm chí nói đùa về mục tiêu EGOT khi đã có “chữ E” đầu tiên trong bộ sưu tập giải thưởng danh giá.

Ở tuổi 16, Owen Cooper không chỉ là hiện tượng nhất. Với lựa chọn vai diễn táo bạo, khả năng diễn xuất vượt tuổi và những dự án lớn đang chờ phía trước, cậu đang từng bước khẳng định mình là gương mặt đáng theo dõi bậc nhất của thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.

