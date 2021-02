Thiên tài cờ vua nước Anh chọn "sống khác", tránh xa hào nhoáng

John Nunn sinh ngày 25/4/1955 tại Putney Heath, phía Tây Nam London (Anh) là một trong những tác giả, kiện tướng cờ vua nổi tiếng trên thế giới.



Trang The Guardian đưa tin vào năm lên 3 tuổi, John được cha phát hiện ra tài năng đặc biệt. Cậu bé khi ấy có thể ghi nhớ số trang của tất cả cuốn sách trên giá. 4 tuổi John được cha dạy chơi cờ vua và khi lên 7 tuổi, cậu bé đã đánh bại cha mình. John giành chức vô địch cờ vua đầu tiên khi mới 9 tuổi. Một năm sau, ông nhập học sớm tại một trường phổ thông hỗn hợp ở Roehampton, phía tây Nam London.

John Nunn được truyền thông nước Anh chú ý vì lên đại học khi mới 15 tuổi. Ảnh: Science.

Năm 1970, khi John Nunn 15 tuổi, ông là tâm điểm của truyền thông khi trở thành người trẻ nhất ghi danh vào Oriel College (thuộc hệ thống Đại học Oxford) tại Oxford, Anh. Tại đây, ông học ngành Toán và tốt nghiệp khi mới 18 tuổi.

Được "gắn mác" thần đồng khiến John Nunn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của ông. Khi rảnh rỗi, ông thường dành thời gian chơi trong vườn, đọc sách, làm toán hoặc chơi cờ vua.

Dù đạt được nhiều thành tích nổi bật, John Nunn lại chọn một hướng đi khác. Ảnh: Chessbase.

Với những thành tích đã đạt được, không ít người kỳ vọng John sẽ trở thành một "người vĩ đại, làm những điều phi thường" khi trưởng thành. Tuy nhiên, John luôn cảm thấy khó chịu với danh xưng thiên tài. “Có thể bạn dẫn trước người khác một chút trong một lĩnh vực cụ thể nhưng chẳng có gì ghê gớm. Khả năng của con người là không giới hạn", ông khẳng định.

Dù được kỳ vọng làm nên chuyện lớn, John Nunn lại chọn một hướng đi khác. Ông quyết định nghỉ tham gia các giải đấu lớn và chuyên tâm viết sách. Năm 1997, ông cùng Murray Chandler và Graham Burgess thành lập Gambit Publications, nhà xuất bản chuyên phát hành sách về cờ vua.

Đến nay, John Nunn đã xuất bản hàng chục cuốn sách về cờ vua. Trong đó, Secrets of Grandmaster Chess (xuất bản năm 1997) và John Nunn's Best Games (xuất bản năm 2001) là hai cuốn sách hay, từng đoạt giải Cuốn sách của năm do Liên đoàn Cờ vua Anh trao tặng.

Mặc cho những lời phán xét rằng lựa chọn của John và cuộc sống hiện tại của ông không xứng đáng với khả năng mình có, ông khẳng định: “Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mình có một cuộc sống bình thường”.