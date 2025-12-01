Thiên An dạo này sống ra sao?

Từ một mẫu ảnh, đóng MV cho đến nhân vật chính trong mớ drama với Jack, cuộc sống và sự nghiệp của Thiên An như một đồ thị sin lên xuống không ngừng. Trước khi Jack tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để lên tiếng về chuyện tình cảm và đấu tố ngược Thiên An thì nữ diễn viên đang có những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trong năm 2024, Thiên An có một cơ hội lớn khi đảm nhận vai chính - Mỹ Kim trong dự án điện ảnh kinh dị Linh Miêu - Quỷ Nhập Tràng. Trước đó, cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, lẫn truyền hình khác nhau như Mưu Kế Thượng Lưu, Trên Cả Tình Thân…

Thiên An từng tâm sự với truyền thông hay trong các bài đăng trên Facebook rằng bản thân phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc từ 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ.

Thiên An có loạt vai diễn từ truyền hình đến điện ảnh, hằng ngày làm việc cả chục tiếng đồng hồ

Sau vai chính điện ảnh, Thiên An liên tục "trúng job" khi được lựa chọn cho những dự án điện ảnh đáng hứa hẹn. Tưởng chừng nữ diễn viên sinh năm 1998 sẽ "cất cánh" thì một cú chấn động từ Jack khiến sự nghiệp và cuộc sống của Thiên An bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù tường tận chi tiết và ai đúng ai sai trong drama của Thiên An và Jack chưa có câu trả lời nhưng có thể thấy ồn ào đời tư khiến hình ảnh của cả hai đều lọt hố. Nói đến Thiên An, thời điểm Jack lên tiếng cô đã được công bố là diễn viên trong phim điện ảnh Cải Mả.

Dù vai diễn của Thiên An không bị cắt bỏ hoàn toàn nhưng loạt động thái từ ekip đoàn phim cho thấy sự dè chừng trước những ảnh hưởng từ lùm xùm của Thiên An. Theo đó, hình ảnh của cô bị gỡ khỏi các poster quảng bá trước khi phim ra mắt chính thức. Đây được xem là cách nhà sản xuất làm dịu bớt những tác động từ đời tư của nữ diễn viên, nhất là khi phim ra mắt đúng giai đoạn ồn ào đang phủ sóng mạng xã hội.

Sự nghiệp của Thiên An bị ảnh hưởng rõ rệt vì lùm xùm đời tư

Đến Cưới Vợ Cho Cha, tình hình càng rõ rệt hơn. Vai mẹ đơn thân Kiều Trang - vợ của Út Tửng ban đầu thuộc về Thiên An nhưng sau đó, toàn bộ phân đoạn có cô đều được thay thế bằng Thúy Diễm. Đoàn phim thậm chí phải quay lại cảnh mới trong thời gian gấp rút để kịp tiến độ phát hành. Việc Thiên An bị thay vai ở thời điểm cận ngày ra mắt cho thấy mức độ rủi ro hình ảnh mà nhà sản xuất buộc phải cân nhắc.

Cũng nên thông cảm cho những động thái cứng rắn của các ekip làm phim. Khoan bàn đến diễn xuất hay nội lực Thiên An ra sao, thì việc cô đứng giữa tâm điểm tranh cãi chắc chắn sẽ khiến các NSX phải dè chặt và tính toán thiệt hơn cho công sức của cả một ekip lớn.

Hình ảnh Thiên An được cho là xuất hiện chóng vánh trong Cưới Vợ Cho Cha

Còn với Thiên An, cuộc sống hiện tại của cô cũng khác rất nhiều so với giai đoạn sôi nổi trước đây. Nữ diễn viên ít khi xuất hiện tại sự kiện, hạn chế lộ diện. Trên mạng xã hội, thay vì những hình ảnh đời thường rộn ràng hoặc các hoạt động nghệ thuật, cô chỉ đăng vài khoảnh khắc mang tính cá nhân: cảnh vật, góc nhà, hoặc những chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống hằng ngày. Thiên An chọn cách thu mình lại, dành thời gian cho con gái và cho chính mình.

Bên cạnh đóng phim, Thiên An còn làm việc với nhiều nhãn hàng, mẫu ảnh, livestream bán hàng,... Đó là những công việc giúp cô giữ sự độc lập tài chính trong suốt thời gian làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, khi hình ảnh của Thiên An đang lung lay thì ai cũng hiểu rằng, tất cả với nữ diễn viên hiện tại đều khó khăn. Hơn hết, để quay trở lại màn ảnh và tiếp tục làm nghề, Thiên An cần nhiều hơn một dự án mới. Cô cần sự tin tưởng từ phía ê kíp sản xuất, cần thời gian để ổn định hình ảnh và hơn hết là một cách khéo léo để hóa giải những điều còn vướng lại từ giai đoạn sóng gió.

Sự nghiệp của Thiên An lúc này giống như chiếc cầu tạm đang chờ được sửa chữa. Cô không mất hoàn toàn cơ hội nhưng cũng khó lòng bước tiếp cho đến khi những khúc mắc truyền thông được làm sáng tỏ hoặc dịu xuống. Khán giả vẫn dành sự quan tâm nhất định cho cô, nhưng để trở lại mạnh mẽ như trước, Thiên An cần một chiến lược bền bỉ hơn: sự kiên nhẫn, một vai diễn phù hợp, và một điểm rơi hình ảnh đủ khiến công chúng nhìn lại cô bằng một ánh mắt khác.