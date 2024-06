Thích EQS nhưng chốt VinFast VF 7, giám đốc công ty vận tải chia sẻ: ‘Công nghệ chẳng kém nhiều mà giá chỉ bằng một phần nhỏ’

Trong nhóm khách hàng đầu tiên nhận lô xe VinFast VF 7 Hỏa long độc bản, câu chuyện của ông Nguyễn Văn Huynh (61 tuổi, Hà Nội) để lại nhiều ấn tượng nhất với chúng tôi. Đây là vị khách hàng duy nhất chọn mua xe đúng vào “giờ rồng”, nhận xe cũng đúng vào “giờ rồng”, thậm chí nộp phí trước bạ cũng phải đúng vào “giờ rồng”, “ngày rồng”. Năm nay cũng đang là “năm rồng” (Giáp Thìn).

Ông Huynh hiện là chủ một doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội. Đối với một người làm kinh doanh như ông, yếu tố “rồng” luôn có đóng vai trò rất quan trọng về mặt tâm linh bởi rồng là một con vật linh thiêng.

Tuy nhiên, “rồng” không phải lý do duy nhất khiến ông chọn chiếc VF 7 bản đặc biệt. Câu chuyện phía sau việc lựa chọn chiếc VF 7 của vị khách hàng này còn nhiều điều thú vị hơn nữa.

Hơn 15 năm gắn bó với một chiếc xe đặc biệt

Chào ông. Qua câu chuyện ông chọn và mua chiếc VF 7 bản rồng vào giờ rồng, ngày rồng và năm rồng, chúng tôi rất tò mò về chiếc xe trước đây mà ông sử dụng. Liệu đó có phải là một chiếc xe cũng rất đặc biệt như chiếc VF 7 này hay không?

Nói về chiếc xe trước đây mà tôi sử dụng thì nó cũng là một chiếc xe đặc biệt. Đó là một chiếc Ford Focus bản máy dầu, được bán giới hạn chỉ có mấy chục chiếc ở Việt Nam. Công nghệ của chiếc xe đó lúc bấy giờ rất cao so với các xe Nhật cùng phân khúc. Các tính năng, độ an toàn của chiếc xe Mỹ không thể chê được. Xe VinFast giờ cũng vậy. Đó là một lý do khiến tôi chọn chiếc VF 7.

Chiếc Focus này cũng rất đặc biệt và mang ý nghĩa với sự nghiệp kinh doanh của tôi. Khi đó, tôi phải chờ đến đúng năm 2009 là năm đẹp mới mua xe. Cũng như chiếc VF 7 này, phải đúng năm đẹp, ngày đẹp, giờ đẹp thì tôi mới nhận xe. Chiếc Focus này giờ đã hơn 15 năm tuổi, lăn bánh hơn 300.000 km, nhưng tôi vẫn giữ làm kỷ niệm, không có ý định bán. Tuy nhiên, chiếc xe mà hiện tại tôi sử dụng chính ở thời điểm này là VF 7.

Từ xe Mỹ chỉ đổi sang xe Âu hoặc xe có chất lượng tương đương

Tại sao gắn bó với xe máy dầu lâu như vậy, ông lại quyết định đổi sang sử dụng luôn xe điện?

Tôi bắt đầu có ý định đổi sang xe điện cách đây khoảng 4-5 năm. Đây là loại phương tiện mới xanh, sạch, thân thiện với môi trường và sẽ là tương lai trong thời gian tới.

Hơn nữa, theo như tôi tìm hiểu, hệ truyền động xe điện chỉ có khoảng 300 chi tiết cấu thành, trong khi xe xăng dầu thì phải hơn 2.000 chi tiết. Càng nhiều chi tiết thì càng dễ hỏng, phải sửa chữa tốn nhiều tiền. Xe xăng mà lai điện thì lại càng nhiều chi tiết hơn. Thế nên tôi chọn xe thuần điện.

Tại sao ông lại chọn VF 7 chứ không phải dòng xe điện nào khác?

Đi xe Mỹ rồi thì đổi xe cũng chỉ muốn đổi sang xe Mỹ hoặc xe châu Âu vì đầm chắc và an toàn. Chiếc xe mà tôi thích khi đó là Mercedes-Benz EQS. Tôi nghĩ nếu về Việt Nam, giá chỉ khoảng hơn 3-4 tỷ đồng là hợp lý. Thế nhưng thực tế giá rất cao, ra biển phải hơn 6 tỷ đồng. Tôi có tìm hiểu thì thấy trụ sạc cho xe Mercedes-Benz khi đó chỉ có ở mỗi showroom. Vì tôi dùng xe hàng ngày, nếu như thế sẽ rất bất tiện.

Mercedes-Benz EQS có giá bán thực tế cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu của ông Huynh.

Sau đó tôi có thấy chiếc VinFast VF 7 trên quảng cáo. Khi đó VinFast họ mang xe đến hội chợ triển lãm ở Mỹ. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất là kiểu dáng rất đẹp, cộng thêm rất nhiều tính năng công nghệ an toàn mà tôi thấy không kém chiếc EQS kia là mấy.

Đến khi VF 7 về Việt Nam, tôi ra showroom đăng ký chạy thử thì thấy chiếc xe này mạnh mẽ và nhiều công nghệ quá, lại có bản đặc biệt Hỏa long giới hạn 68 xe nên chốt mua luôn. Giá chiếc xe này cạnh tranh hơn rất nhiều so với xe Đức kia, cũng phải bằng một phần 6 đấy, trong khi công nghệ thì không thua kém là bao.

VinFast VF 7 thuyết phục ông Huynh ngay từ lần lái thử đầu tiên.

Cảm giác khiến tôi ấn tượng đầu tiên khi chạy thử là động cơ. Thường thì phải xe sang, xe thể thao 3-4 tỷ trở lên mới có động cơ mô-men xoắn tới 500 Nm thế này. Đi rất khỏe, rất thích, khác biệt hoàn toàn với chiếc xe máy dầu 320 Nm cũ của tôi. Tăng tốc gần như không có độ trễ. Tôi đi đường xa cần nhất cái này ở điểm là vượt xe rất dễ và an toàn. Chiếc xe này còn nặng xấp xỉ 2,2 tấn, cho cảm giác rất đầm chắc và an toàn như xe Mỹ hay châu Âu.

Khả năng tăng tốc "dính lưng" là điểm nổi bật của VF 7 khi so sánh với các xe cùng phân khúc.

Cái thứ hai là công nghệ an toàn. Tôi đọc trên mạng thì thấy chiếc xe có rất nhiều tính năng an toàn, đủ đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao của các đơn vị đánh giá nổi tiếng.

Tôi cũng có tìm hiểu cả về trạm sạc thì thấy không phải lo gì cả. Hà Nội thì không cần phải nói rồi, còn đi ra các tỉnh đều có trạm sạc hết. Tôi hiện ở chung cư mà đã không thấy bất tiện về sạc, thì nếu ở nhà đất có chỗ để xe còn tiện hơn nữa. Chi phí sạc điện thì rất rẻ, như xe máy thôi. Tôi thấy nếu có điều kiện nên mua xe kèm pin thay vì thuê pin.

Đổi từ một chiếc xe gần như toàn dùng nút bấm cơ sang một chiếc xe mà hầu như tất cả nút đó tích hợp hết vào trong màn hình cảm ứng, ông cảm thấy thế nào?

Tôi là người có tuổi rồi, tốc độ cập nhật công nghệ không thể bằng đội trẻ được. Nhưng mà chuyển từ cơ sang công nghệ trên VF 7 rất nhanh quen, vì công nghệ rất dễ dùng, màn hình bố trí dễ hiểu. Làm quen đơn giản thôi, chỉ mất chút ít thời gian.

Giao diện màn hình được đánh giá là thân thiện, dễ làm quen.

Trạm sạc đã có nhiều rồi, nhưng có một vấn đề mà không ít người quan tâm là thời gian sạc lâu hơn đổ xăng, dầu. Sau một tháng sử dụng xe, ông nghĩ sao về điều này?

Chiếc xe này tôi dùng để đi cả phố và về quê ở Hải Hậu, Nam Định cách khoảng 150 km. Nói chung không thấy có gì bất tiện cả. Tất nhiên bao giờ cũng cần thời gian để làm quen vì phải thay đổi thói quen một chút, từ đổ xăng, dầu sang chờ sạc điện.

Chờ sạc thì đơn giản. Bây giờ vào trạm sạc thì tôi có thể ngồi cà phê, nghỉ ngơi. Xe chỉ mất đâu đó 26 phút để sạc được lên 70% rồi.

VF 7 là chiếc xe gây bất ngờ cho bạn bè, đối tác

Khi ông chọn mua chiếc VF 7 thay vì một chiếc xe sang Đức chạy điện như mong muốn trước đây, bạn bè và người thân của ông có phản ứng thế nào?

Khi tôi đặt mua chiếc xe này, tôi cũng đã kể cho nhiều người bạn. Bạn bè tôi có người là quan chức, có người là chủ doanh nghiệp, có người giữ những vị trí lớn trong các công ty. Ban đầu, khi biết tôi đặt xe VF 7, mọi người đều hoài nghi, thắc mắc, rồi nói tôi mua xe VinFast làm gì. Có người nói tôi là “ông này làm chuột bạch cho VF 7 rồi”. Có người lại khuyên tiền đấy đi xe Hàn Quốc còn hơn. Tôi cũng chỉ cười, giải thích một chút thôi.

Đến khi nhận xe về, tôi mới gọi mọi người đi thử. Tất cả số họ đều thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi ngồi thử chiếc VF 7 này. Không có ai là không khen chiếc xe cả. Thế nên, tôi cho rằng những ai còn tăn tăn hay đang nói không tốt về xe VinFast trên mạng thì là do họ chưa thử. Mọi người phải thử thì mới biết được!

Ông Huynh khuyên mọi người nên đi thử VinFast VF 7 trước khi đưa ra nhận xét.

VF 7 còn vấn đề nhưng có thể “tự khắc phục”

Với một dòng xe mới ra mắt toàn cầu như VF 7, ông còn mong đợi điều gì hơn nữa?

Trên VinFast VF 7 còn một số điểm chưa kích hoạt khi bàn giao cho khách hàng. Ví dụ như ADAS ấy, nhiều tính năng chưa được cập nhật hết. Tôi tin là ở những bản cập nhật sau này, xe sẽ được cập nhật đầy đủ. Hiện tại thì chỉ biết chờ đợi.

Cái này thì mình thông cảm được thôi vì không xe nào hoàn chỉnh 100% cả, nhất là với một hãng mới như VinFast. Đến cả các hãng có vài chục đến cả trăm năm tuổi còn chưa thể hoàn chỉnh hết một số mẫu xe.

Một điểm này nữa mà tôi thấy nhiều anh em phản ánh là kính của xe nằm hơi cao, trong khi gương chiếu hậu lại đặt thấp. Với người có chiều cao tầm 1m8 thì có lẽ không sao, nhưng ai tầm 1m6 thì sẽ khó nhìn gương phụ một chút. Tôi cho rằng cái này là sự đánh đổi để có kiểu dáng đẹp và thể thao.

Gương thấp, kính nhỏ phải đánh đổi để có kiểu dáng thể thao, còn tiếng "ve kêu" là điểm mà chủ xe muốn được khắc phục.

Bản thân chiếc VF 7 đã rất êm ái, cách âm rất tốt rồi, nhưng ở khoang động cơ thỉnh thoảng xuất hiện tiếng ồn mà mọi người hay nói với nhau là tiếng “ve kêu”. Theo tôi tìm hiểu thì tiếng đó là từ bơm cao áp. Nếu VinFast có cách xử lý nào để hạn chế tiếng này thì tốt.

Tôi cũng mong muốn VinFast làm bề mặt ghế sau rộng ra thêm khoảng 5 cm nữa. Người 1m5 - 1m6 thì ngồi thoải mái, nhưng với ai 1m8 thì sẽ cảm thấy thiếu.

Một chiếc xe sẽ không bán?

Với chiếc Focus trước đây, ông quyết định không bán dù đã sử dụng gần 16 năm. Nhưng khi đó, chiếc xe cũng chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển thông thường. Đến bây giờ, khi xe gắn liền với công nghệ, mà công nghệ thì phát triển như vũ bão, ông có nghĩ rằng sẽ gắn bó với chiếc VF 7 lâu như chiếc Focus kia hay không?

Tôi nghĩ rằng bản thân chiếc VF 7 này đã có các thiết bị phần cứng sẵn sàng để sau này VinFast có thể dễ dàng cập nhật phần mềm bổ sung tính năng hiện đại hơn. Đó là cái lợi thế của xe điện so với xe xăng dầu truyền thống trước đây. Thiết kế xe thì rất hiện đại, tôi cho rằng sẽ bền dáng rất lâu. Do đó, tôi chưa bao giờ có ý tưởng sẽ bán chiếc xe này cả.

VF 7 sẽ là chiếc xe tiếp theo gắn bó với ông Huynh lâu dài.

Vì nghĩ sẽ sử dụng xe rất lâu dài nên tôi chọn đã chọn đầu tư làm các dịch vụ cao cấp để bảo vệ chiếc xe, như dán loại phim cao cấp rồi phủ ceramic để giữ lớp sơn xe bóng đẹp.

Cảm ơn ông đã chia sẻ.