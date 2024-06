Honda Civic Hybrid 2025 nâng cấp ấn tượng nhưng vẫn có 1 điều cần cân nhắc kỹ

Honda đã chính thức công bố bản cập nhật cho mẫu xe Civic cùng thay đổi về thiết kế và hệ truyền động.

Đáng chú ý nhất trên phiên bản 2025 này có sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid mới trên các mẫu xe Sport Hybrid và Sport Touring Hybrid.

Thay vì động cơ tăng áp 1.5 lít, Civic Hybrid 2025 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít kết hợp cùng hệ thống hybrid hai động cơ của Honda.

Sự kết hợp này tạo ra công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 232 lb-ft. So với phiên bản Sport không hybrid, Civic Hybrid mạnh hơn 20 mã lực và 55 lb-ft mô-men xoắn, trong khi trọng lượng tăng thêm 128kg.

Điểm nhấn của Honda Civic Hybrid 2025 chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe ở mức 50/47/49 mpg (tương ứng 4,7 lít /5 lít /4,8 lít/100 km) cho đường đô thị/cao tốc/kết hợp.



So với mức 33/42/36 mpg của phiên bản EX và 31/38/34 mpg của phiên bản Touring trước đây, Civic Hybrid 2025 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn cả, nhờ đó, có thể giúp người dùng có thể đi thêm được từ 117 đến 217 km cho mỗi lần đổ đầy bình. Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản sedan hoặc hatchback cho cả hai phiên bản Sport Hybrid và Sport Touring.

Tuy nhiên, những nâng cấp này đi kèm với mức giá cao hơn. Giá của các phiên bản LX và Sport không hybrid tăng từ 300 USD đến 700 USD. Trong khi đó, Sport Hybrid có giá cao hơn 1.800 USD so với phiên bản EX trước đó và Sport Touring đắt hơn 1.200 USD so với phiên bản Touring.

Như vậy, so với phiên bản Sport không hybrid, Sport Hybrid có giá chênh lệch lên tới 2.500 USD, trong khi trước đây mức chênh lệch giữa EX và Sport chỉ là 1.400 USD.

Mức giá tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm chính là điều khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền. Mặc dù vậy, hệ thống truyền động hybrid mới được đánh giá là xứng đáng với mức giá này.

Bên cạnh động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Sport Hybrid còn được trang bị nhiều tiện nghi hơn so với phiên bản Sport. Xe được trang bị cửa sổ trời, ghế trước có sưởi và điều hòa tự động hai vùng.

Hệ thống chống ồn chủ động giúp không gian cabin yên tĩnh hơn. Lốp xe cũng được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Phiên bản Sport Touring còn được trang bị bộ cộng hưởng đặc biệt ở bánh xe để giảm thiểu tiếng ồn từ mặt đường. Trước những lời phàn nàn về tiếng ồn trong cabin của Honda Civic, hãng xe Nhật Bản đã có những cải thiện đáng kể.

"Không gian nội thất của Civic Sport Touring yên tĩnh một cách ấn tượng. Tiếng động cơ chỉ hơi lớn khi khởi động do chúng tôi đã quen với sự yên tĩnh khi xe di chuyển bằng năng lượng điện", trang MotorTrend nhận xét.

Mặc dù tiếng ồn từ lốp xe vẫn xuất hiện khi xe di chuyển trên đường cao tốc, người ngồi trong xe vẫn có thể trò chuyện một cách dễ dàng. Sport Hybrid có thể sẽ ồn hơn một chút nhưng bù lại, mức giá của xe chỉ dưới 30.000 USD (cụ thể là 29.845 USD). Trong khi đó, Sport Touring có giá 32.845 USD.

Với mức giá cao cấp, Sport Touring được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại. Tất cả các phiên bản Civic đều được trang bị CarPlay và Android Auto có dây, riêng Sport Touring được trang bị kết nối không dây. Màn hình giải trí lớn hơn với tích hợp Google Maps, Google Assistant và các tính năng khác.

Ngoài ra, xe còn được trang bị dàn âm thanh Bose, ghế trước chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, cảm biến đỗ xe và gạt mưa tự động. Dù không thực sự cần thiết, những tiện nghi này mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng.

Có thể nói khả năng vận hành của Honda Civic Hybrid 2025 mới là điểm cộng lớn nhất. Mô-men xoắn lớn ngay từ dải vòng tua thấp giúp xe tăng tốc nhanh chóng. Hầu hết người dùng sẽ không cần sử dụng đến các chế độ lái. Ở chế độ Normal mặc định, xe vận hành nhanh nhạy và linh hoạt khi di chuyển trong phố hoặc trên đường cao tốc.

Chế độ Sport mang đến cảm giác lái thể thao hơn với vô lăng nặng hơn và chân ga nhạy hơn. Trong khi đó, chế độ Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng đánh đổi bằng khả năng tăng tốc.

"Dù không phải là Si hay Type R, Sport Touring vẫn cho thấy khả năng vận hành linh hoạt khi vào cua. Nếu bạn chọn mẫu xe này thay vì các phiên bản hiệu suất cao, bạn đã chấp nhận việc không thể theo kịp những chiếc Ferrari trên đường núi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Civic Hybrid nhàm chán khi lái, chỉ là xe không mạnh mẽ như những phiên bản đặc biệt", trang Car and Driver nhận định.



Phiên bản hybrid sẽ là một sự lựa chọn xứng đáng. Điều mà khách hàng cần cân nhắc chỉ là có đủ khả năng về tài chính hay không mà thôi.