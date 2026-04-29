Thị xã ở Việt Nam quanh năm mát mẻ chỉ khoảng 20 độ, hàng vạn người tới đây tránh nóng: 4 năm liền được vinh danh "hàng đầu châu Á"

Điểm tránh nóng lý tưởng được World Travel Awards liên tục vinh danh

Không cần đi quá xa khỏi Hà Nội, nhiều nhóm du khách đang lựa chọn Mộc Châu như một điểm dừng chân lý tưởng để “chữa lành” và tái tạo năng lượng. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên rộng mở, không khí trong lành cùng hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện, cao nguyên này được ví như một “ốc đảo xanh” phù hợp cho những chuyến đi thư giãn ngắn ngày để tránh nóng trong mùa hè.

Ảnh: Hải Dương

Đồng thời, Mộc Châu còn được quốc tế ghi nhận về giá trị du lịch sinh thái. Tại World Travel Awards 2025, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp (2022–2025) khu vực này nhận được danh hiệu, cho thấy sức hút bền vững và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch khu vực.

Vẻ đẹp của Mộc Châu cũng có sự chuyển mình rõ rệt của bốn mùa. Mỗi thời điểm trong năm lại mang đến một sắc thái riêng. Tháng 1, cao nguyên khoác lên mình màu xanh non của những đồi chè đang vào mùa nảy lộc, xen lẫn sắc hoa đào, hoa mận, hoa mơ và mai anh đào bung nở.

Đến khoảng giữa tháng 5, mùa mận chín bắt đầu, phủ khắp các sườn đồi và trở thành một trong những mùa thu hoạch nhộn nhịp nhất của người dân địa phương. Dù mùa hè không phải thời điểm rực rỡ hoa trái như các mùa khác, nhưng chính sự yên bình, thoáng đãng cùng nhiều hoạt động ngoài trời lại khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng để cắm trại, dã ngoại.

Ảnh: MAMA's House.

Từ tháng 8 đến tháng 12, Mộc Châu bước vào mùa hồng chín, với hồng giòn xuất hiện sớm từ tháng 8 đến tháng 10, sau đó là hồng chát kéo dài đến cuối năm. Khi đông về, cao nguyên lại được phủ trắng bởi hoa cải từ tháng 11, tiếp nối là sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ vào tháng 12, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy sức sống.

Những đồi chè xanh mướt, nông trại dâu bạt ngàn

Hành trình khám phá Mộc Châu không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng khí hậu mát mẻ mà còn mở ra chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ thiên nhiên, ẩm thực đến văn hóa bản địa.

Nổi bật trước tiên là những đồi chè xanh mướt trải dài khắp cao nguyên. Các khu vực như đồi chè Mộc Châu gây ấn tượng với những luống chè uốn lượn theo triền đồi, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa dễ chịu.

Ảnh: Lam Linh

Du khách có thể tản bộ, chụp ảnh hoặc tìm hiểu quy trình sản xuất chè truyền thống và thưởng thức trà ngay tại nông trường. Không chỉ dừng lại ở trà nóng, nhiều sản phẩm hiện đại như matcha latte hay bánh ngọt từ trà xanh cũng được sáng tạo để phù hợp với khẩu vị giới trẻ.

Kết hợp cùng đó là các nông trại dâu tây cho phép du khách có thể tự tay hái những trái chín mọng vào mùa từ cuối năm đến đầu xuân, đồng thời thưởng thức nhiều sản phẩm hấp dẫn như nước ép, sữa chua hay dâu sấy.

Thác nước hùng vĩ và hoang sơ

Mộc Châu còn sở hữu nhiều thác nước đẹp như Thác Dải Yếm và Thác Nàng Tiên. Thác Dải Yếm gây ấn tượng với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao lớn, chia thành nhiều tầng tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa mềm mại.

Trong khi đó, thác Nàng Tiên lại mang vẻ đẹp hoang sơ với ba tầng nước đổ giữa núi rừng, nơi du khách có thể vừa khám phá vừa tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa thiên nhiên. Tuy nhiên, việc di chuyển tại các khu vực này cần cẩn trọng vì có những đoạn nước sâu và đá ngầm.

Những tọa độ bình yên và mộc mạc

Nếu muốn tìm một không gian tĩnh lặng hơn, làng Nguyên Thủy Hang Táu là điểm đến đáng thử. Nằm tách biệt giữa thung lũng, ngôi làng nhỏ của người Mông gần như vẫn giữ nguyên nhịp sống truyền thống với những ngôi nhà gỗ mộc mạc và hoạt động chăn nuôi tự nhiên. Không ồn ào, không khói bụi, nơi đây mang đến cảm giác bình yên hiếm có, phù hợp cho những ai muốn “ngắt kết nối” khỏi cuộc sống bận rộn.

Ngoài ra, du khách có thể ghé Rừng thông Bản Áng, khu rừng rộng lớn bao quanh hồ nước trong xanh, rất thích hợp để cắm trại, dã ngoại hoặc chèo thuyền thư giãn. Gần đó là thung lũng mận Mu Náu, nơi mỗi mùa hè lại rộn ràng với những vườn mận chín đỏ. Trải nghiệm hái và thưởng thức mận ngay tại vườn, chấm cùng muối chua cay, là một trong những điều khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Chinh phục đỉnh Pha Luông săn mây

Với những ai yêu thích vận động, đỉnh Pha Luông là thử thách đáng chinh phục. Nằm ở độ cao hơn 2.000m, nơi đây mang đến tầm nhìn rộng mở với biển mây bồng bềnh và toàn cảnh núi rừng hùng vĩ. Tuy nhiên, hành trình leo núi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và vật dụng cần thiết.

Ẩm thực đặc trưng không thể bỏ qua

Ẩm thực Mộc Châu mang đậm dấu ấn núi rừng với nhiều món ăn dân dã nhưng giàu hương vị, trong đó nổi bật có bê chao, xôi ngũ sắc, cải mèo hay cá suối…

Bê chao từ lâu đã được xem là món “đinh” của vùng cao nguyên này. Thịt bê non được cắt miếng vừa ăn, tẩm ướp gia vị rồi nhanh tay chao trong chảo dầu sôi. Khi dọn ra, từng miếng thịt vàng ruộm, tỏa hương thơm hấp dẫn. Lớp ngoài giòn nhẹ trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm, ngọt và không hề ngấy. Món ăn ngon nhất khi thưởng thức lúc còn nóng, đặc biệt phù hợp trong tiết trời se lạnh hoặc những ngày mưa.

Bên cạnh đó, cá hồi Mộc Châu cũng là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích nhờ nguồn nguyên liệu tươi và cách chế biến đa dạng. Cá hồi tại đây có thể được chế biến thành nhiều món như gỏi, nướng, chiên xù, xông khói hay nấu lẩu, nấu cháo. Trong số đó, gỏi cá hồi được đánh giá cao bởi vị tươi ngọt tự nhiên của thịt cá, ăn kèm với rau cải, gừng, xoài xanh và các loại lá chua, chấm cùng xì dầu đậm đà.

